Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez de hostigamiento laboral: "Se ha iniciado una campaña"

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

La suspensión de Delia Espinoza por parte de la Junta Nacional de Justicia generó que Tomás Aladino Gálvez asuma como fiscal de la Nación interino durante los próximos 6 meses. A partir de esta disposición, la Fiscalía ha sufrido una serie de cambios los cuales han sido duramente criticados.

Otros integrantes del Ministerio Público que podrían dejar sus lugares son los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela. En más de una oportunidad, ambos integrantes del equipo especial Lava Jato han sido cuestionados por la labor que realizan ya que en los últimos años han investigado a altos funcionarios implicados en graves hechos de corrupción.

Domingo Pérez acusa a Tomás Gálvez de hostigamiento laboral

Justamente, Domingo Pérez conversó con Rosa María Palacios para La República acerca de sus funciones al interior de la Fiscalía. En esta charla, el fiscal hizo una acusación directa contra Tomás Aladino Gálvez asegurando que existe un hostigamiento laboral en su contra.

De acuerdo a su parecer, el hecho de que el fiscal de la Nación interino asegure que la existencia de equipos especiales en el Ministerio Público ejerce una función paralela, además de señalar que su trabajo cuenta con criterios políticos, es una clara injerencia a su independencia.

"Decir que el equipo especial es una estructura paralela en el Ministerio Público, indicar que nuestra labor está orientada por criterios políticos, y señalar que el acuerdo de colaboración eficaz ha perjudicado a la institución y al país, son aspectos que constituyen actos de hostigamiento laboral", indicó.

Fiscal del Equipo Especial Lava Jato, José Domingo Pérez.

Denuncia la existencia de una campaña en su contra

En esa misma línea, José Domingo Pérez continuó argumentando sus razones para alegar hostigamiento laboral en su contra. Dentro de las razones, señaló que en las altas esferas del Ministerio Público se ha creado una campaña directamente para ponerle cabe a su labor contra las altas autoridades.

"Sentimos que desde la estructura más alta, jerárquicamente hablando del Ministerio Público, se ha iniciado una campaña de hostigamiento para que no podamos desarrollar la labor de manera independiente y autónoma", añadió.

Es importante precisar que, de momento, el fiscal de la Nación interino ha dejado en claro que tanto Domingo Pérez como Rafael Vela seguirán seguirán cumpliendo con sus respectivas funciones.

De esta manera, el integrante del equipo especial Lava Jato, José Domingo Pérez, acusó a Tomás Aladino Gálvez de hostigamiento laboral ya que en más de una oportunidad ha cuestionado sus labores al interior del Ministerio Público.