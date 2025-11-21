RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Judiciales
Golpe al GORE Lima

Fiscalía allanó la sede del Gobierno Regional de Lima por presunto favorecimiento a proveedor

La Fiscalía allanó 11 inmuebles entre los que se encuentra la sede del Gobierno Regional de Lima y la vivienda de la gobernadora, en el marco de investigaciones por presuntos actos de corrupción.

21/11/2025

Aparente favorecimiento a proveedor 

Desde horas de la madrugada de este viernes 21 de noviembre, la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Huaura y la Dirección Contra la Corrupción de la PNP ejecutaron el operativo denominado 'Los Compadres de la Corrupción'. 

A través de este allanaron un total de 11 inmuebles vinculados a la gobernadora regional de Lima, Rosa Vásquez Cuadrado, y a otros funcionarios del Gore Lima. Entres los inmuebles allanados se encuentra la vivienda de la la gobernadora y la sede del Gore. 

El Segundo Despacho de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios realiza una investigación por los presuntos delitos de colusión, negociación incompatible, aprovechamiento indebido del cargo, falsificación de documentos privados y uso de documentos falsos. 

El objetivo del operativo era recabar documentación y elementos de convicción vinculados a presuntas irregularidades en contratos y adquisiciones del Gobierno Regional de Lima entre 2023 y 2025. 

Hipótesis fiscal

El caso involucraría a CESOLIC Servicios Generales E. I. R. L., empresa que recibió hasta 21 órdenes de servicios por más de 300 mil soles entre 2023 y 2025. El dueño de la compañía, César Oliva, sería el compadre de la actual gobernadora, por lo que este presunto vínculos habría facilitado contrataciones irregulares. 

Este tema salió a la luz, tras una denuncia mediante el dominical Panorama, que reveló que la dirección fiscal de la empresa, correspondía a una cebichería. Aun que esta era contratada para suministrar alimentos, adquisición de bienes y mantenimiento preventivo, sin embargo, no existían las condiciones para cumplir con el servicio. 

Tras lo sucedido el GORE Lima difundió un comunicado a la opinión pública en el que afirmaron colaborar con las diligencias para que se recabe la información y se esclarezca la investigación. 

"La intervención de rutina ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, con apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP-DIRCOCOR, se llevaron a cabo en las oficinas de Gobernancia y Logística", detallaron. 

comunicado gore lima

Asimismo, refirmaron la transparencia, legalidad y lucha contra la corrupción, por lo que afirmaron que brindarán los espacios necesarios y se seguirá cooperando con los órganos de justicia. Finalmente se instó a la población a la calma tras el allanamiento a 11 inmuebles entre los que se encontró la vivienda de la gobernadora regional de Lima y la sede del GORE.

