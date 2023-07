TC rechaza demanda contra Rafael López Aliaga por "amenazas de muerte" a Vladimir Cerrón y Pedro Castillo

El Tribunal Constitucional (TC) declaró "improcedente" la demanda contra el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por las "amenazas de muerte" al secretario general de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, y el expresidente Pedro Castillo durante un mitin en el 2021, en el contexto de la pasada campaña presidencial.

El organismo apuntó que la frase "muerte al comunismo, muerte a Cerrón y a Castillo" no constituye la constatación irrefutable de una amenaza cierta e inminente de los derechos a la vida e integridad personal".

"No constituyen la constatación irrefutable de una amenaza cierta e inminente de los derechos a la vida e integridad personal, menos aún del derecho a no ser objeto de desaparición cuyo obtenido constitucionalmente protegido no guarda relación con el caso de autos (documentos iniciales de una denuncia)", se lee en el documento oficial.