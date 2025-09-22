Tomás Aladino Gálvez es designado como nuevo fiscal de la Nación interino tras suspensión de Delia Espinoza

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

Hoy, lunes 22 de septiembre, la Junta de Fiscales Supremos designó al fiscal Tomás Aladino Gálvez como nuevo fiscal de la Nación interino. Esta decisión se tomó luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió suspender de sus funciones a Delia Espinoza; ello por el plazo de seis meses.

Tras sesión extraordinaria de fiscales supremos

De acuerdo a lo conocido, esta decisión se tomó en horas de la mañana de este 22 de septiembre, luego de que se convocó a una sesión extraordinaria de la Junta de Fiscales Supremos para evaluar la permanencia de Pablo Sánchez en el referido cargo.

En tal sentido, se conoció que la reunión de fiscales supremos inició a las 09:00 am y se decidió que sea Tomás Gálvez quien reemplace a Delia Espinoza luego que esta fue suspendida por un periodo de seis meses. La suspensión de Espinoza se anunció el último viernes 19 de septiembre.

Cabe mencionar que, esta decisión se oficializó hoy, luego de que Pablo Sánchez, quien venía asumiendo temporalmente el cargo de fiscal de la Nación interino, declinó continuar en el cargo por motivos de salud; fue por ello que se convocó a la sesión en donde se eligió a Gálvez.

También es importante recordar que, Tomás Gálvez fue reincorporado por el Ministerio Público como fiscal supremo titular, el pasado 20 de junio; esto luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) dispuso la restitución de su título.

Nota en desarrollo...