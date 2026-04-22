Tomás Gálvez confirma pedido de detención preliminar al PJ contra Piero Corvetto por irregularidades en elecciones

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la nación, Tomás Gálvez Villegas, confirmó este miércoles 22 de abril, que su institución ha requerido al Poder Judicial la detención preliminar del ahora exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto Salinas, por las graves irregularidades en el desarrollo de las elecciones generales 2026.

En entrevista ofrecida esta mañana al Diario El Comercio, el titular del Ministerio Público indicó que anoche presentaron la solicitud de medida restrictiva al juez de turno, quedando a su potestad la evaluación de la misma para determinars

(Noticia en desarrollo...)