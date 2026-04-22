Expremier Álvarez apuntó contra el Gobierno de Balcázar: "Cayó el gabinete y le quedan pocas semanas al presidente comunista"

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

En medio de la crisis que atraviesa el Gabinete Ministerial de Luis Arroyo tras la dimisión del canciller Hugo de Zela y el cese de Carlos Díaz como ministro de Defensa, el expremier Ernesto Álvarez se pronunció asegurando que "le quedan pocas semanas al presidente comunista" en referencia a José María Balcázar.

Ernesto Álvarez se pornuncia tras crisis en Gabinete Ministerial

Este miércoles 22 de abril se ha suscitado una crisis en el gabinete de Luis Arroyo tras conocer la renuncia de los ministros de Estado Hugo de Zela y Carlos Díaz, a ello se le suma que se incrementado la polémica por la compra de aviones F-16.

Al respecto, el expremier del gobierno de transición de José Jerí, Ernesto Álvarez, no fue ajeno al panorama político y expresó su tajante postura dirigiédnose al Consejo de Ministros y al presidente de la República José María Balcázar.

"Cayó el gabinete y le quedan pocas semanas al presidente comunista. Dios quiera que sea el último", escribió en un mensaje publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter)

Publicación de expremier Ernesto Álvarez

Carlos Díaz y Hugo de Zela ya no continúan como ministros

En una álgida jornada para la política peruana, en un contexto marcado por la postergación en la compra de los aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos, el Gobierno de José María Balcázar decidió remover a Carlos Díaz Dañino del cargo de ministro de Defensa, por el mismo mandatario la mañana de este miércoles.

De acuerdo a un documento emtiido desde el despacho de Balcázar Zelada, al que Exitosa tuvo acceso, se estipula que de acuerdo a la Constitución Política le da la facultad al presidente de nombrar y remover a cualquier ministro de Estado de acuerdo a sus intereses.

La causa por la que se decidió ello sería por las diferencias existentes respecto a la postura tomada por el Ejecutivo sobre la adquisición de las naves caza F-16 Block 70 a Estados Unidos.

En paralelo, Hugo de Zela presentó su renuncia irrevocable como titular de la cartera de Relaciones Exteriores a causa de la suspensión de la compra militar al país que preside Donald Trump.

En la misiva obtenida por nuestro medio, el ahora excanciller justifica su retiro del gabinete Arroyo por encontrarse en "completo desacuerdo" con el giro político que ha tomado el Ejecutivo acerca de postergar la compra de los aviones caza F-16 Block 70.

En el marco de un panorama de crisis ministerial por la anulación de la adquición de aviones de caza F-16 a Estados Unidos, el expremier Ernesto Álvarez se pronunció apuntando al Gobierno de José María Balcázar asegurando que este sería el próximo en dejar su cargo sumado a las dimisiones de Hugo de Zela y Carlos Díaz.