Canciller Hugo de Zela presenta su renuncia irrevocable al cargo tras postergación de compra de aviones F-16

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Política

La decisión del gobierno de José María Balcázar de postergar la compra de una flota de aviones norteamericanos ha generado una crisis en el gabinete ministerial. En este contexto, el canciller Hugo de Zela presentó su carta de renuncia irrevocable al cargo, en la cual que expresa su "completo desacuerdo" con la postura tomada por el Ejecutivo.

De ser aceptada, la renuncia del titular del Ministerio de Relaciones Exteriores (RREE) sería el segundo golpe del día al gabinete Luis Arroyo a causa de la suspensión de la compra militar. Y es que, apenas horas antes, se informó que el ministro de Defensa, Carlos Díaz Dañino, había sido removido del cargo por el propio jefe de Estado.

Canciller presenta su renuncia al gabinete

En la misiva obtenida por Exitosa, Hugo de Zela justifica su retiro del gabinete Arroyo por encontrarse en "completo desacuerdo" con el giro político que ha tomado el Ejecutivo acerca de postergar la compra de los aviones caza F-16 Block 70 hasta el próximo gobierno de turno. En ese sentido, señala que dicha decisión "puede afectar gravemente los intereses nacionales".

"Lo hago por mi completo desacuerdo con el repentino cambio de decisión política adoptado por usted en un tema de carácter estratégico, relativo a la seguridad nacional, que considero puede afectar gravemente los intereses nacionales", se lee en el documento.

En su carta de renuncia dirigida al presidente Balcázar, Hugo de Zela también señala que se reafirma en continuar velando por los intereses del país, mismos que afirma haber defendido durante toda su trayectoria profesional.

"Al presentar esta renuncia, reafirmo mi permanente e inalterable compromiso con los altos intereses del Perú, a los que he servido y defendido durante toda mi vida profesional de casi 50 años", concluye.

Canciller del Perú renuncia a su cargo tras suspensión de la compra de los aviones F-16. Fuente: Jesús Verde

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