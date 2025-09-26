Tomás Gálvez dispone cambio de fiscales en diversos casos: Desde Culebra hasta Diablo

26/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez viene realizando sus primeros cambios tras asumir el cargo hace tan solo tres días. Ha decidido cambiar fiscales y agregar a otros en casos de suma relevancia que sigue el Ministerio Público.

Remueve fiscales en caso Culebra, Diablo y cirugías de Boluarte

A través de la Resolución N°2977-2025-MP-FN y publicada en El Peruano, los fiscales de las investigaciones más delicadas que involucran al ministro Juan José Santiváñez, en las carpetas conocidas como 'Culebra' y 'El Diablo', así como seguidos contra la presidenta Dina Boluarte.

La medida alcanza a Luis Arturo Ballón Segovia como fiscal de adjunto supremo adscrito al Despacho de la Fiscalía de la Nación, quien sustentó el impedimento de salida del país contra Santiváñez en el caso 'El Diablo', en una investigación por presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias.

También incluye a Hernán Mendoza, quien además de tener un rol en las investigaciones contra Santiváñez, condujo el allanamiento a la residencia de la presidenta Dina Boluarte. Cabe señalar que, Mendoza expuso en mayo el pedido de suspensión contra el ahora fiscal de la Nación interino por treinta y seis meses debido aun presunto vínculo con organización criminal.

El documento que lleva la firma de Gálvez, justifica los cambios amparados en la normativa vigente que faculta al Fiscal de la Nación para designar a fiscales provisionales y titulares en los órganos correspondientes y los criterios de mérito, antigüedad, especialidad y experiencia para la cobertura de vacantes.

En reemplazo de Ballón y Mendoza, la resolución nombra a Ronal Ramón Flores Ñañez y Wilfredo Álex Rivera Baltazar como fiscales adjuntos supremos provisionales adscritos al Despacho de la Fiscalía de la Nación.

Envió apoyo al Equipo Lava Jato

En caso tan relevante del Equipo Especial de Fiscales Lava Jato, que investiga a la empresa brasileña Odebrecht, Gálvez ha designado Hernán Mendoza en la Primera Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios para que apoye al fiscal superior coordinador del equipo.

La designación del fiscal adjunto superior titular especializado en delitos de corrupción de funcionarios de Lima se dará hasta el 31 de diciembre del presente año.

Como se recuerda, Gálvez fue uno de los más críticos al trabajo del Equipo Lava Jato, sin embargo, al asumir el cargo de fiscal de la Nación Interino garantizó las funciones de José Domingo Pérez y Rafael Vela en el caso.

Asimismo, dispuso la reubicación de otros fiscales en áreas especializadas de corrupción y lavados de activos, como Elvia Caro Izquierdo y Elssie Garavito Chang.

Estos fueron los primeros cambios realizados por Tomás Gálvez al asumir el cargo de fiscal de la Nación interino en reemplazo de Delia Espinoza que fue suspendida por 6 meses.