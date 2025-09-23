Tomás Gálvez: Oficializan su nombramiento como fiscal de la Nación interino tras suspensión de Delia Espinoza

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

A través una resolución publicada este martes 23 de septiembre en el diario oficial, el Ministerio Público oficializó la designación de Tomás Aladino Gálvez Villegas como nuevo fiscal de la nación interino.

Tras llevar a cabo una sesión extraordinaria hace menos de 24 horas, la Junta de Fiscales Supremos (JFS) lo eligió en el cargo en reemplazo del fiscal supremo Pablo Sánchez Velarde, quien el último fin de semana había asumido temporalmente el puesto luego de la suspensión por seis meses de la actual titular la institución, Delia Espinoza Valenzuela.

Nombramiento oficializado

De acuerdo con la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2958-2025-MP-FN, el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas asume de manera interina la Fiscalía de la Nación en mérito al Acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos N.° 097-2025, de fecha 22 de septiembre de 2025, y la Resolución de la Junta Nacional de Justicia N° 143-2025-PLENO-JNJ por seis meses o "hasta otra disposición".

Del mismo modo, su puesto como titular de la Primera Fiscalía Suprema Penal será asumido por el fiscal supremo Pablo Wilfredo Sánchez Velarde y también fue concluida la encargatura de la fiscal adjunta suprema titular Karla Mercedes Zecenarro Monge, en la referida fiscalía.

"Disponer la notificación de la presente resolución a la Presidencia de la República, Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Junta Nacional de Justicia, Gerencia General, Secretaría de la Junta de Fiscales Supremos, Oficina de Registro y Evaluación de Fiscales, Oficina General de Potencial Humano, Oficina de Imagen Institucional y a los abogados mencionados", precisa la resolución.

Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2958-2025-MP-FN

Elegido por unanimidad

Según la Resolución de la Fiscalía de la Nación N.° 2958-2025-MP-FN, la Junta de Fiscales Supremos -previo debate y deliberación- acordó por unanimidad aceptar que el fiscal supremo Tomás Aladino Gálvez Villegas asuma como fiscal de la nación Interino.

En esa línea, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, "las sesiones de la JFS las preside el fiscal de la nación y en su ausencia, siguiendo el criterio de antigüedad, el fiscal supremo más antiguo es quien debe reemplazarlo (...) en concordancia con lo establecido en el mencionado artículo, el cual señala que en los casos de impedimento, enfermedad, duelo, ausencia temporal y vacaciones del fiscal de la nación, "asumirá sus funciones el que deba reemplazarlo en el turno siguiente".

Vale recordar que, Gálvez Villegas fue repuesto en la Fiscalía en abril último tras un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que declaró nulos el procedimiento disciplinario y todos los actuados emitidos en contra del jurista, incluyendo la Resolución 025-2021-PLENO-JNJ, de fecha 23 de junio de 2021 .

En junio pasado fue habilitado oficialmente como fiscal por parte de la JNJ y tras acusar a Delia Espinoza de no acatar la sentencia del TC, la entonces fiscal de la nación lo nombró como titular de la Fiscalía Suprema de Familia, además, de pertenecer a la JFS como fiscal supremo titular.