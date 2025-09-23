Tomás Gálvez confirma archivamiento y minimiza críticas por 'Cuellos Blancos del Puerto': "No tengo nada que ver"

23/09/2025 / Exitosa Noticias / Judiciales

El fiscal de la Nación interino, Tomás Aladino Gálvez, respondió a las críticas tras la investigación que lo vinculaba al caso 'Cuellos Blancos del Puerto'. Afirmó que el proceso en su contra fue archivado y descartó cualquier relación con dicha presunta organización criminal.

Tomás Gálvez se deslinda del caso 'Cuellos Blancos'

Tras varios días de tensión en el Ministerio Público, ayer, 22 de septiembre, la Junta de Fiscales Supremos designó al fiscal Tomás Gálvez como nuevo fiscal de la Nación interino. Esta decisión se tomó luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) decidió suspender de sus funciones a Delia Espinoza; ello por el plazo de seis meses.

Esta designación generó gran debate no solo en el ámbito judicial, sino también político, ya que no se pudo evitar recordar que la carrera del nuevo titular del Ministerio Público estuvo marcada por altibajos. En 2018, la difusión de audios del caso 'Los Cuellos Blancos del Puerto' lo vinculó presuntamente con el prófugo y destituido juez supremo César Hinostroza Pariachi.

Sin embargo, en una de sus primeras entrevistas con su nuevo cargo, Tomás Gálvez no dudó en defenderse y deslindarse de dicha organización criminal. Incluso, confirmó que todas las investigaciones en su contra sobre ese caso, que reveló una red de corrupción judicial que operaba entre jueces y consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), han pasado al archivo al 100%.

"Que hablen lo que quieran. Yo no tengo que responderles nada. Eso ya se ha archivado al 100%. Nunca tuve yo participación en ello y lamentablemente me incorporaron estos fiscales del Callao que, que como se sabe, han hecho un trabajo pernicioso. Si ellos hablan, que hablen pues, eso es al vacío, porque yo no tengo nada que ver con ese grupo", expresó en diálogo con el programa '24 Horas'.

Fiscal de la Nación interino sobre Efficop

Seguidamente, Gálvez Villegas sostuvo que como en toda institución siempre hay crisis y la Fiscalía no era ajeno a ello, pero que se deberá superar en coordinación con todos los fiscales supremos y autoridades.

Al ser consultado sobre el futuro del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop), aseguró que realizará un diagnóstico interno sobre la situación del Ministerio Público antes de tomar cualquier medida relevante.

JNJ rehabilitó su título de fiscal supremo titular

La Junta Nacional de Justicia (JNJ) resolvió rehabilitar el título de fiscal supremo titular del Ministerio Público a favor de Tomás Aladino Gálvez Villegas, en cumplimiento de la Resolución N.° 23 del 30 de mayo de 2025, emitida por el Décimo Juzgado Constitucional de Lima. Esta decisión fue adoptada por unanimidad en la sesión del Pleno del 11 de junio de 2025.

La resolución judicial se dio luego de que el Tribunal Constitucional declarara fundada en parte la demanda de amparo presentada por Gálvez, señalando la nulidad del procedimiento disciplinario N.° 002-2020-JNJ y de todas las resoluciones emitidas en su marco, incluyendo la que lo destituyó del cargo en abril de 2021. Tras ello, se le designó como fiscal de la Nación interino.

A pesar de las críticas y cuestionamientos por su reciente nombramiento como fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, afirmó que las investigaciones en su contra por el caso 'Cuellos Blancos del Puerto' han sido archivadas y que las acusaciones carecen de fundamento.