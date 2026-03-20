Productores de arroz advierten que grano importado de Asia está contaminado con 'pulguilla'

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Grave acusación! El presidente de la Asociación Peruana de Productores de Arroz, Hermitanio Rojas Rafael, denunció este viernes 20 de marzo en Exitosa, que el arroz importado desde el continente asiático presenta una plaga llamada 'pulguilla' y que está presente en el mercado peruano desde hace dos años.

En entrevista para el programa "Exitosa Perú", el representante del gremio de arroceros del Perú, acusó que los productos que provienen de Tailandia, Vietnam e Indonesia están siendo consumidos por miles de familias y sin control del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (Senasa).

Advierte peligrosa 'pulguilla' mezclada con arroz peruano

Rojas Rafael precisó, que esta problemática sanitaria fue expuesta al Gobierno en el último Consejo de Ministros descentralizado que se llevó a cabo hace una semana en la provincia de Jaén (Cajamarca). En aquel encuentro, comentó que el arroz importado durante los años 2024 y 2025 no solo presenta 'pulguilla', sino también "una mariposa que pone huevos y que inmediatamente se vuelve gusano".

"No hay control de nada, no inmovilizan. Nosotros hemos estado en el mercado Santa Anita y varias comerciantes -no querían dar sus nombres por seguridad- están preocupadísimas porque está inundada esa plaga del arroz asiático", acusó.

(Noticia en desarrollo...)