¿Acción ejemplar? Profesores decomisan e incendian celulares de sus alumnos en secundaria

Un polémico caso generó revuelo a nivel internacional, puesto que los profesores de un colegio de secundaria decomisaron y quemaron los celulares de sus alumnos.

Según las imágenes difundidas en redes sociales, el hecho ocurrió en la secundaria José Santos Valdez Nueva, ubicada en Victoria de Durango. Los directivos y docentes de la institución educativa decidieron dar un castigo ejemplar a sus educandos por infringir las normas de reglamento escolar.

Además, sostuvieron que los afectados por su radical decisión sabían que estaba prohibido ingresar con sus móviles porque no se concentrarían en sus clases y aprender las distintas materias para convertirse en grandes profesionales en el futuro.

En las instantáneas que fueron difundidas por el mismo colegio se ve a algunos profesores arrojando los celulares y comenzar a prender fuego para que se queme mientras sus pequeños propietarios miran consternados a lo lejos. Asimismo, otros optan por golpear los artefactos con un martillo.

También se logra observar que las cosas decomisadas son algunas gorras, que rociaron con un líquido inflamable. Esta acción fue avalada por la directora Hilda Patricia Ortega Nájera, quien no dudó en dar mayor detalle por la polémica generada.

En esa misma línea, institución sostiene que esta medida cuenta con el respaldo y la aprobación de los padres de familia, quienes habrían aceptado previamente las disposiciones del reglamento escolar en México.

Profesores queman artefactos decomisados de sus estudiantes de secundaria.

El año pasado se registró un hecho similar, ya que la directora de una escuela en Colombia expresó a todos sus alumnos y padres de familia presentes que estaba prohibido que ingresen con celulares, piercings, pelos teñidos, largos e incluso tener novios.

La mujer alegó que todo ello impedía la concentración de los estudiantes y aquellos que no aceptaban esas normas eran libres de irse del colegio.

"No se aceptan estudiantes con celulares, no se aceptan estudiantes con cachucha (visera), con suéteres de todos los colores, con pelo largo, ni con pelo de todos los colores, ni con piercings. La institución no responde por esos estudiantes (...) La libre personalidad es que yo sea una persona de bien, no una persona con esos cabellos largos morados", expresó.