Donald Trump asegura que utilizó un arma secreta durante la captura de Nicolás Maduro

25/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero llevado a cabo por fuerzas militares de los Estados Unidos contó con un arma secreta, de acuerdo al presidente Donald Trump. Así lo hizo saber durante una entrevista que sostuvo con un medio estadounidense, en el que aseguró no poder dar detalles explícitos.

Afectó radares venezolanos

El inquilino de la Casa Blanca conversó con el New York Post en exclusiva dentro de la oficina Oval. En el diálogo, confirmó que su Ejército utilizó un arma al que llamó el 'Discombobulator', sin embargo, indicó que tenía que ser reservado al respecto. "No me permiten hablar de ello", manifestó.

La entrevista publicada el sábado, mostró al mandatario jactándose del éxito que tuvo esta arma en la incursión nocturna. "Hizo que el equipo (enemigo) no funcionara", comentó con respecto al sistema de radares que no logró detectar a los vehículos aéreos que ingresaron al espacio aéreo venezolano.

Trump reveals to The Post secret 'discombobulator' weapon was crucial to Venezuelan raid on Maduro https://t.co/S9r4mKJdMb pic.twitter.com/HfJrGmDyQ2 — New York Post (@nypost) January 24, 2026

Trump señaló que le gustaría hablar más al respecto de esta herramienta militar, sin embargo, por cuestiones no conocidas debe ser hermético. "Me encantaría", le dijo al periodista del medio mencionado, dejando intriga de cómo funciona y de qué manera afectó los equipos de defensa del país sudamericano.

Agregó que la incursión se realizó con una nula respuesta desde tierra por parte de las fuerzas venezolanas, a pesar de contar con equipo que pudo interceptar los helicópteros y derribarlos. "Nunca despegaron sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca despegaron uno. Llegamos, presionaron botones y nada funcionó", sostuvo.

Venezuela fue utilizada

Días antes de esta revelación, el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, aseveró que su país fue utilizado como un "laboratorio de armas" por parte de Estados Unidos. Señaló que el bombardeo sistemático utilizó "inteligencia artificial del más alto nivel visto nunca en todo el planeta", neutralizando sus detectores y sistemas defensivos.

Añadió que el ataque sufrido a inicios del 2026 han obligado a tener que reforzar los sistemas de seguridad, poniendo en marcha medidas que permitan reforzar al Ejército venezolano para defenderse ante situaciones similares. Sus declaraciones coincidieron con lo dicho por el líder Republicano en el Foro Económico Mundial.

