Tensiones entre Perú y Colombia: ¿Quién es el precandidato presidencial colombiano que colocó la bandera en Santa Rosa?

Este martes 12 de agosto, se confirmó quién fue la persona que colocó una bandera de Colombia en la Isla Santa Rosa, en medio de las tensiones diplomáticas entre ambos países tras el desconocimiento de Gustavo Petro sobre la soberanía peruana en el punto fronterizo ubicado en la región Loreto.

Daniel Quintero Calle, exalcalde de Medellín entre 2020 y 2023, es también uno de los precandidatos presidenciales del Pacto Histórico, movimiento político fundado en 2021 por el actual mandatario colombiano y a quien busca suceder en el cargo en las elecciones de 2026.

¿Quién es el radical colombiano?

Tras sus fracasos en 2007 y 2012 en su intento de ocupar un cargo público en Medellín, en 2016 fue nombrado viceministro de Economía Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones; sin embargo, el gran salto lo daría en octubre de 2019, cuando fue electo alcalde de Medellín con 304 034 votos, el mayor apoyo en la historia de la ciudad.

El también ingeniero electrónico viene siendo procesado desde 2023 por la Procuraduría General de la Nación de Colombia (PGNCOL) por el presunto delito de participación indebida en política, debido a que en mayo de 2022 habría grabado y difundido en medios de comunicación y redes sociales, opiniones en favor de la campaña presidencial de Petro, la cual terminaría ganando en junio del mismo año. Por esta inconducta, el Ministerio Público busca inhabilitarlo de la función pública por 15 años.

Además, por el mismo caso, fue sancionado en julio de 2024 por la propia PGNCOL para que no ejerza la administración estatal por seis meses y también le impuso una multa de $ 104 millones. Otro revés en su contra, fue que dos meses antes, su partido político Independientes, fue cancelado por la Sección Quinta del Consejo de Estado por no pasar la valla electoral (3 %) en las elecciones al Congreso de su país, en 2022.

En las últimas semanas empezó una dura campaña política, dentro y fuera de las redes sociales, consideradas como "dictatoriales y antidemocráticas" por políticos, analíticos y periodistas colombianos.

Por ejemplo, en "X" asevera que va a "cerrar el Congreso, llamar a una constituyente y resetear la política en Colombia", discurso que suelen emplear figuras políticas de izquierda como Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y los expresidente de Perú y Bolivia, Pedro Castillo y Evo Morales.

Vamos a cerrar el Congreso, llamar a una constituyente y resetear la política en Colombia. pic.twitter.com/WPaH5tF7BS — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 2, 2025

Amenaza con ir a la guerra contra el Perú

La primera "declaratoria de guerra" del político de 45 años la hizo el último 7 de agosto, cuando en "X" aseveró que iría a la guerra "si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas". En un video de 45 segundos, dejó en claro dicha "promesa electoral", la cual cumpliría "sin dudas" de ser elegido el sucesor de Gustavo Petro en los comicios de mayo de 2026.

No dudaré en ir a la guerra si Perú insiste en dejar a Leticia sin el Amazonas. pic.twitter.com/t4m22jJOcF — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 7, 2025

No obstante, no se quedó "conforme" con su anuncio. En un nuevo pronunciamiento en la otrora Twitter, sostuvo que "Colombia no reconoce ni reconocerá soberanía de Perú en isla Santa Rosa", tras el balance de gestión que brindó el mandatario colombiano y en la cual aprovechó la ocasión para desconocer la soberanía peruana en dicho lugar.

Colombia no reconoce ni reconocerá soberanía de Perú en isla Santa Rosa. https://t.co/tYL9giyDqB — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 7, 2025

En medio del duelo nacional en Colombia por la muerte de Miguel Uribe Turbay, la exautoridad de Medellín fue más allá de lo permitido a nivel diplomático, al izar la bandera de su país en territorio peruano, desatando la indignación y rechazo de los pobladores peruanos, quienes reconocen justamente al Perú como su país de nacimiento.

Nos quitaron Panamá, nos quitaron San Andrés. No voy a permitir que nos quiten el Amazonas. Santa Rosa es Colombia. 🇨🇴 pic.twitter.com/rQnxpTxfdK — Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) August 12, 2025

De esta manera, queda identificada la identidad de quien vulneró las fronteras peruanas para instalar una bandera en suelo nacional. Como era de esperarse, desde el gobierno de Petro no han emitido ninguna nota de rechazo por la que es una invasión a toda luces.