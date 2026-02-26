Pakistán declara "guerra abierta" al gobierno talibán de Afganistán tras bombardear ciudades afganas

26/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El ministro de Defensa de Pakistán, declaró este viernes una "guerra abierta" contra el gobierno talibán de Afganistán luego de que las tensiones en la frontera se intensificaran con enfrentamientos armados y bombardeos mutuos, confirmó el ministro de Defensa paquistaní, Khawaja Asif, a través de la red social X.

La declaración marca una grave escalada militar entre los dos países vecinos, cuyas relaciones se habían deteriorado tras una serie de incidentes fronterizos y represalias transfronterizas. Islamabad aseguró que su paciencia había llegado al límite tras ataques continuos de las fuerzas talibanes contra tropas pakistaníes, lo que, según el gobierno, obligó a tomar medidas más contundentes.

"Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes", escribió el funcionario a través de la red social X

Horas antes del anuncio oficial, las fuerzas militares de Pakistán llevaron a cabo bombardeos sobre objetivos en las ciudades afganas de Kabul y Kandahar, así como en áreas de la provincia de Paktia, según reportes de prensa internacionales. Los ataques, dirigidos contra posiciones consideradas estratégicas del Talibán, representan una respuesta directa a lo que Islamabad describe como agresiones previas en la frontera común.

Por su parte, el gobierno talibán afirmó que efectuó operaciones de represalia a gran escala contra posiciones del ejército pakistaní, en respuesta a los bombardeos lanzados por Pakistán contra Kabul, Kandahar y otras provincias, en lo que calificó como una respuesta directa a la ofensiva aérea.

"Tras los ataques aéreos contra Kabul, Kandahar y otras provincias, se han vuelto a llevar a cabo operaciones de represalia a gran escala contra posiciones de soldados pakistaníes", aseguró en la red social X un portavoz de las autoridades talibanes, Zabihullah Mujahid. Escalada crítica en la frontera entre Pakistán y Afganistán. Se reportan enfrentamientos masivos tras ataques aéreos y represalias terrestres en la Línea Durand. Ambos bandos confirman bajas mientras los pasos fronterizos permanecen cerrados. Situación de alta tensión. 🇵🇰🇦🇫... pic.twitter.com/HsyBl3n4ma — News Day Mundo (@NewsDayMundo) February 27, 2026

Víctimas del enfrentamiento

Según Al Jazeera, la situación entre ambos países ha sido marcada por graves enfrentamientos, con 10 soldados paquistaníes muertos y 13 puestos de avanzada capturados por las fuerzas talibanas afganas.

En respuesta, Pakistán reportó haber matado a 133 combatientes talibanes y herido a más de 200, además de destruir 27 puestos talibanes y capturar 9 más. Cabe mencionar que el medio catarí también señala que Pakistán rechazó las afirmaciones de Afganistán sobre las muertes de civiles.

Con las declaraciones de guerra ahora formuladas públicamente, la comunidad internacional observa con preocupación el desarrollo de los acontecimientos y la posibilidad de que el conflicto fronterizo se amplíe más allá de los focos de tensión actuales.