Descubren momia egipcia de 2.000 años con misterioso objeto oculto en el pecho

14/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Esa pieza que juntaba polvo en el museo resultó ser un enigma total. Analizaron otra vez a una momia egipcia de 2.000 años y los especialistas se dieron con la sorpresa de su vida: un misterioso objeto estaba escondido en su pecho que nadie había detectado antes.

Momia egipcia llena de misterio

La historia de esta momia egipcia de 2.000 años no es reciente. El pequeño cuerpo llegó a la ciudad de Wrocław, en Polonia, en 1914, cuando la localidad aún era conocida como Breslau.

En aquel entonces, fue trasladado como parte de una colección de antigüedades vinculadas a una figura eclesiástica que impulsó su preservación dentro de un museo diocesano.

El paso de los años le jugó en contra a su historia. Conflictos bélicos y la destrucción de documentos en la Segunda Guerra Mundial hicieron que se pierdan los registros reales, envolviendo a la momia en una incertidumbre que duró muchísimos años.

Recién en 2023, las autoridades e investigadores de la Universidad de Wrocław decidieron reabrir el caso con tecnología moderna, iniciando un estudio no invasivo que cambiaría por completo la percepción de este antiguo hallazgo.

Momia con objeto en el pecho

Gracias a tomografías y radiografías avanzadas, lograron "desenvolver" digitalmente a la momia egipcia de 2.000 años. Así evitaron dañar su estructura, que ya está bien frágil por los años.

El análisis permitió confirmar que se trataba de un niño que habría muerto aproximadamente a los 8 años, basado en el desarrollo dental y anatómico.

Pero lo más impactante llegó después. Entre las capas de vendajes y materiales de embalsamamiento, los expertos detectaron un misterioso objeto oculto en el pecho del menor. La imagen generó sorpresa inmediata dentro del equipo de investigación.

Objeto sería papiro o amuleto

Según los especialistas, este objeto podría ser un papiro o un amuleto colocado intencionalmente durante el proceso de momificación. En el Antiguo Egipto, estos elementos solían tener funciones protectoras o simbólicas, vinculadas al viaje del difunto hacia el Más Allá.

Sin embargo, el estado extremadamente delicado del envoltorio funerario impide cualquier intervención directa. Abrirlo podría significar dañar irreversiblemente la momia egipcia de 2.000 años, por lo que por ahora todo se mantiene en el terreno de la hipótesis científica.

Así, el estudio a la momia egipcia de 2.000 años reveló un misterioso objeto en el pecho. Nadie sabe bien para qué sirve todavía, pero sería la clave para entender cómo eran los rituales de esos tiempos.