Ataque de EE.UU. para capturar a Maduro habría matado a 40 personas, según New York Times

Aunque el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró quie la operación militar para capturar a Nicolás Maduro no dejó muertos a su paso, un alto funcionario venezolano afirmó que al menos 40 personas habrían fallecido.

Trump había descartado víctimas mortales

Horas después de la intervención estadounidense en Venezuela durante la madrugada del 3 de enero, el mandatario había informado que la operación fue exitosa y la calificó de "discreta, precisa y ejecutada en el momento más oscuro de la noche".

"Creo que no hubo muertos, debo decirlo, porque un par de hombres resultaron heridos. Pero regresaron y se supone que están en muy buen estado", dijo en una entrevista en "Fox and Friends".

Según la BBC, los ataques aéreos estadounidenses fueron dirigidos a bases estratégicas en Venezuela: la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, la instalación militar Fuerte Tiuna, puerto La Guaira, aeropuerto de Higuerote y antenas de telecomunicaciones de El Volcán.

Por su parte, el general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, declaró en una conferencia de prensa que uno de los helicópteros estadounidenses que se disponían a sacar a Maduro fue atacado, pero que "seguía en condiciones de volar".

Familiares de víctimas desmienten a Trump

Ante ello, un funcionario del gobierno de Venezuela, que prefirió permanecer en anonimato, reveló al New York Times que estos bombardeos dejaron, por lo menos, 40 personas muertas entre civiles y militares.

Venezolanos perdieron sus viviendas tras ataque militar de EEUU.

Inmediatamente después de los ataques militares como parte de la operación "Resolución Absoluta", surgieron rumores sobre la muerte de una ciudadana venezolana en Catia La Mar.

En esa zona, uno de los ataques aéreos derribó una pared exterior de un complejo de apartamentos de tres plantas. Según informó un familiar al New York Times, esto habría matado a una anciana de 80 años y herido gravemente a otra persona.

El sobrino de la mujer, Wilman González, relató que estuvo a punto de perder un ojo a raíz del impacto alrededor de las 2 de la mañana, pero que se agachó para protegerse. En consecuencia del ataque, perdió su casa y afirmó no saber a dónde ir.

Por su parte, otro vecino de 70 años llamado Jorge, que prefirió no dar su apellido, afirmó que lo había perdido todo a raíz del bombardeo aéreo estadounidense.

Y así, según constató The New York Times, varias personas afectadas reunidas a las afueras de los restos de sus apartamentos buscaban lo que quedara de ellos, mientras rezaban y se mostraban indignados.

