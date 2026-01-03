RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
EE. UU. manejará Venezuela

Donald Trump tras captura de Nicolás Maduro: "Vamos a gestionar el país, queremos una transición segura"

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció que tras la captura de Nicolás Maduro van a manejar el país hasta lograr una transición pacífica.

Donald Trump anuncia que EE. UU. manejará Venezuela hasta lograr una transición
Donald Trump anuncia que EE. UU. manejará Venezuela hasta lograr una transición (Jim Watson/AFP/Getty Images)

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 03/01/2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que tras capturar a Nicolás Maduro y llevar a cabo una serie de ataques para lograr la detención del presidente venezolano, manejarán Venezuela hasta lograr una transición segura. 

Prevé segundo ataque

En un pronunciamiento tras lo sucedido en Venezuela durante la madrugada de este sábado 3 de enero, el mandatario consideró que ninguna otra nación en el mundo podría lograr lo que realizó Estados Unidos. Detalló que al momento del bombardeo, las luces en Caracas se fueron debido al control que obtuvieron sobre el régimen. 

Aseguró que durante la intervención en Venezuela ningún efectivo militar se perdió, pues estaban preparados con helicópteros y barcos para las acciones. Respecto a qué sucederá con la dirección de dicho país, señaló que Estados Unidos se encargará. 

Noticia en desarrollo...

