Donald Trump tras captura de Nicolás Maduro: "Vamos a gestionar el país, queremos una transición segura"

03/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reveló que tras capturar a Nicolás Maduro y llevar a cabo una serie de ataques para lograr la detención del presidente venezolano, manejarán Venezuela hasta lograr una transición segura.

Prevé segundo ataque

En un pronunciamiento tras lo sucedido en Venezuela durante la madrugada de este sábado 3 de enero, el mandatario consideró que ninguna otra nación en el mundo podría lograr lo que realizó Estados Unidos. Detalló que al momento del bombardeo, las luces en Caracas se fueron debido al control que obtuvieron sobre el régimen.

Aseguró que durante la intervención en Venezuela ningún efectivo militar se perdió, pues estaban preparados con helicópteros y barcos para las acciones. Respecto a qué sucederá con la dirección de dicho país, señaló que Estados Unidos se encargará.

Noticia en desarrollo...