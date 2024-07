Atentado contra Donald Trump: Las primeras palabras del expresidente de EE. UU. tras sufrir ataque en mitin

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, vivió momentos de tensión el pasado sábado 13 de julio cuando sufrió un intento de asesinato durante un mitin por su candidatura a la presidencia. Superado el susto y luego de haber sido dado de alta en el hospital con una herida en la oreja derecha, el candidato republicano reaccionó a lo sucedido a través un desesperanzador mensaje.

El presidente 45 de los Estados Unidos de América se pronunció a través de la red social que él mismo creó, Truth Social, para dejar su impresión sobre el atentado que sufrió por parte de un joven de 20 años en un mitin en Pensilvania.

"Me dispararon con una bala que me atravesó la parte superior de la oreja derecha. Inmediatamente supe que algo iba mal porque oí un zumbido, disparos, e inmediatamente sentí la bala desgarrándome la piel. Sangraba mucho y entonces me di cuenta de lo que estaba pasando. ¡Dios bendiga a América!", sostuvo el exmandatario.