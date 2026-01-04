Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España rechazan ataque militar de EEUU en Venezuela

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tensión diplomática por el ataque militar de Estados Unidos en Venezuela sigue escalando. Un día después de lo ocurrido, los gobiernos de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España condenaron la operación y posterior captura de Nicolás Maduro.

Seis gobiernos exigen la "no intervención" en situación de Venezuela

Mediante un comunicado conjunto, los seis países hispanohablantes consideraron que la intervención de las fuerzas armadas estadounidenses vulnera el derecho internacional, lo cual los mantiene preocupados.

"Expresamos nuestra profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela, las cuales contravienen principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso y la amenaza de la fuerza", señalan.

Además, los Estados firmantes afirmaron que los ataques en Venezuela este sábado 3 de enero marcan "un precedente sumamente peligroso para la paz y seguridad regional", arriesgando a la población civil.

Comunicado conjunto de Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España frente a los hechos ocurridos en Venezuela: https://t.co/P9xbHI1lpG pic.twitter.com/AXq50WAMEK — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) January 4, 2026

En ese sentido, hicieron un llamado a la "unidad regional", dialogo pacífico, negociación y "respeto a la voluntad del pueblo venezolano" como respuesta a la situación en el país caribeño, alineado con el derecho internacional y sin que existan "injerencias externas".

"Solo un proceso político inclusivo, liderado por las y los venezolanos, puede conducir a una solución democrática, sostenible y respetuosa de la dignidad humana", agregaron.

Ante ello, el bloque de países subrayaron que América Latina y el Caribe deben mantenerse como un espacio libre de conflictos armados, basado en el respeto entre Estados, la "no intervención" y la solución pacífica de disputas, más allá de las diferencias políticas.

Advierten control gubernamental arbitrario de EEUU sobre Venezuela

En el plano internacional, instaron a las Naciones Unidas y a los foros multilaterales a intervenir mediante canales diplomáticos.

"Exhortamos al Secretario General de las Naciones Unidas y a los Estados Miembros de los mecanismos multilaterales pertinentes a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a la desescalada de las tensiones y a la preservación de la paz regional",

Finalmente, advirtieron sobre los riesgos que implicaría un "intento de control gubernamental" por parte de Estados Unidos sobre "recursos estratégicos" venezolanos, al señalar que podría afectar gravemente la "estabilidad política, económica y social de la región" y contravenir las normas del derecho internacional.

De esta forma, los países firmantes Brasil, Chile, Colombia, España, México y Uruguay marcaron una postura firme de rechazo ante la iniciativa liderada por Donald Trump desde Washington.

Mientras que el presidente Trump confirmó a Fox News que la intervención no habría dejado fallecidos y calificó la operación como "exitosa, discreta y precisa", otros países de la región, como Perú, Argentina y Ecuador, han respaldado la iniciativa.