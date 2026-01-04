Maduro capturado: ¿Qué gobiernos apoyan el ataque militar de EEUU en Venezuela?

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La madrugada del sábado 3 de enero marcó un antes y después en la historia de Venezuela, tras el histórico operativo militar ejecutado por EE.UU. que logró capturar a Nicolás Maduro. El hecho no tardó en polarizar Latinoamérica.

Los ataques aéreos estadounidenses bombardearon zonas estratégicas del país, como la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, la instalación militar Fuerte Tiuna, puerto La Guaira y antenas de telecomunicaciones de El Volcán.

Mientras que el presidente Trump confirmó a Fox News que la intervención no habría dejado fallecidos y calificó la operación como "exitosa, discreta y precisa", diversos países de la región respaldaron la iniciativa.

Países que apoyan ataque en Venezuela y captura de Maduro

Uno de los primeros en pronunciarse en sus redes sociales personales fue el presidente de Argentina, Javier Milei. Con su estilo característico efusivo, el mandatario celebró la noticia con el mensaje "La libertad avanza, viva la libertad" en X.

Javier Milei celebró efusivamente ataque a Venezuela y captura de Maduro.

Horas después, un comunicado oficial del gobierno argentino reiteró su respaldo, afirmando que el régimen de Maduro es el "mayor enemigo de la libertad en el continente".

"Con su caída, Javier Milei expresa su apoyo para que las autoridades legítimamente electas por el pueblo venezolano en las elecciones de 2024 puedan ejercer su mandato constitucional", se lee.

En tanto, la Cancillería de Paraguay también emitió donde apoyó el operativo liderado por Trump, argumentando que el régimen de Maduro representaba una "amenaza para la región".

"Nuestro país había alertado oportunamente sobre la deriva insostenible de Venezuela bajo el mando de Maduro, cabecilla del Cartel de los Soles". Su salida debe abrir paso a la restauración del Estado de Derecho", indicaron.

Paraguay respaldó ataque militar estadounidense en Venezuela.

Por su parte, la administración de Bolivia expresó su "firme respaldo" a Venezuela en su camino a la "recuperación de la democracia, orden constitucional y derechos humanos".

"El Estado Plurinacional de Bolivia sostiene que la actual crisis que atraviesa Venezuela es consecuencia del colapso del Estado de Derecho (...) considera ineludible el inicio de una transición que ponga fin al narcoestado", señalaron.

Pronunciamiento de Bolivia sobre captura de Nicolás Maduro.

En esa línea, el presidente de Ecuador se sumó a los líderes que celebraron la histórica detención del exmandatario venezolano, reafirmando su alianza con Venezuela tras el hecho y diciéndole a María Corina Machado y Edmundo González que "es momento de recuperar su país".

Además, José Raúl Mulino, presidente de Panamá, también dejó clara la postura del país caribeño respecto a los acontecimientos en mención mediante su cuenta de X.

"Mi gobierno reitera nuestra posición a favor de la aceptación de los legítimos deseos del pueblo venezolano. Panamá siempre será solidaria con la paz", escribió.

Gobierno peruano se pronuncia a favor de acontecimientos en Venezuela.

Por último, tanto el presidente Jerí como la Cancillería del Perú se pronunciaron a favor de la intervención. Mediante un comunicado, el Ejecutivo calificó de "ilegítimo" el gobierno de Maduro y reafirmó su respaldo a una "transición con respeto del derecho internacional" en Venezuela.