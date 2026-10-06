Mark Ruffalo critica la administración de Donald Trump: "Voy a transformarme en Hulk"

06/10/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Mark Ruffalo criticó a Donald Trump durante un acto en Nueva York y pidió defender el derecho al voto antes de las elecciones de medio mandato. El actor también advirtió sobre la seguridad electoral y recurrió a Hulk para reforzar su mensaje frente al mandatario.

Ruffalo cuestiona medidas sobre el voto

El actor Mark Ruffalo participó el domingo 4 de octubre en el evento Hands Off Our Vote, realizado en Nueva York, donde habló sobre las elecciones legislativas de noviembre. Su intervención estuvo centrada en la defensa del voto y críticas a las políticas de Trump.

Según Variety, Ruffalo afirmó que los comicios representan un momento importante para Estados Unidos y advirtió sobre posibles problemas de ciberseguridad durante la transmisión de resultados. También pidió a los votantes mantenerse atentos y respaldar sistemas electorales que permitan verificar los resultados finales con seguridad.

Durante su intervención, Ruffalo cuestionó los intentos de restringir el voto por correo y pidió a los ciudadanos mantenerse activos después de la jornada electoral. El actor sostuvo que la participación debía continuar hasta que los representantes elegidos pudieran asumir sus cargos en enero próximo.

Ruffalo también mencionó la transferencia de los votos desde los centros de votación hacia las autoridades de cada condado y posteriormente hacia los estados. Según Variety, señaló que había consultado con especialistas y escuchado advertencias sobre vulnerabilidades relacionadas con ese proceso electoral durante los comicios.

"Ni se les ocurra tocar nuestro maldito voto! Me voy a transformar en Hulk. No les voy a gustar cuando estoy enfadado", indicó.

El intérprete de Bruce Banner pidió además apoyar a Free Speech for People para cuestionar sistemas de votación considerados inseguros. Su llamado estuvo relacionado con comprobar los resultados y proteger el proceso frente a posibles interferencias nacionales o extranjeras durante las próximas elecciones legislativas estadounidenses.

El actor vuelve a recurrir a Hulk

El discurso incluyó críticas directas contra Donald Trump. Ruffalo pidió impedir que el mandatario continúe con sus políticas durante los próximos años y sostuvo que los votantes no debían abandonar la participación política pese al cansancio generado por el escenario electoral estadounidense antes de noviembre.

La intervención de Ruffalo ocurrió durante una jornada que también contó con la participación de Robert De Niro y otros representantes vinculados con la defensa del derecho al voto. El encuentro buscó movilizar a los ciudadanos antes de las elecciones de medio mandato previstas.

Ruffalo cerró su participación con un llamado a no esconderse ni dejarse intimidar y a acudir a votar. La referencia a Hulk apareció después de que una persona del público lo animara a utilizar ese personaje, una respuesta vinculada con su papel cinematográfico más conocido.