Bukele tomó nueva medida contra el pandillaje: Ordena el cabello corto y uniforme limpio en los colegios

Para contrarrestar el pandillaje en los colegios de El Salvador, Nayib Bukele, dispuso una polémica orden. Los escolares deberán acudir a sus clases con el cabello corto y el uniforme limpio, una medida que entrará en vigor a partir del lunes 1 de setiembre a nivel nacional.

Para erradicar las pandillas

A través de un video en su cuenta de X, el mandatario salvadoreño explicó que en otros años, los centros educativos han servido como semilleros para futuros delincuentes. Con esta imposición, busca un cambio conceptual en la educación de los adolescentes en el país centroamericano.

Así eran antes los centros educativos en nuestro país: lugares de reclutamiento de pandilleros. Y no eran pandillas cualquiera, sino las más sanguinarias del mundo. Hoy, muchas madres lloran a sus hijos que están en las cárceles. Las medidas de disciplina en las escuelas buscan evitar que esta tragedia vuelva a repetirse", sostuvo.

Esta medida llega a través de la ministra de Educación, la capitana de la Fuerza Aérea Karla Trigueros. Una de sus primeras acciones en el cargo, fue el fortalecimiento de la disciplinas en los colegios, que por más de tres décadas sin el control debido, se encargó de forjar a los pandilleros, muchos de ellos hoy en las cárceles del Cecot.

Ministra confirmó la orden

Durante la semana anterior, Trigueros envió un memorándum sobre el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar. Este llegó a los directores de todos los colegios e institutos salvadoreños, La ministra de Educación manifiesta la disposición para que las autoridades se hagan cargo del orden y la disciplina.

"Con este reglamento fomentaremos valores esenciales como el respeto y la cortesía entre nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo. Queremos que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales, como: "Buenos días", "Por favor" y "Gracias", expresó la capitana.

Es preciso señalar que esta norma ya existía, no obstante, por años fue ignorada, debido al temor que tenían los docentes de disciplinar a sus alumnos. Muchas pandillas de esta nación tienen influencia en los centros educativos, generando el miedo en los profesores de tomar una postura estricta.

Con esto, El Salvador busca erradicar el pandillaje, obligando a los escolares a asistir con el cabello corto y el uniforme limpio. Esta fue la primera disposición que tomó la nueva ministra de Educación de Nayib Bukele, quien además, es capitana de la Fuerza Aérea de su país.