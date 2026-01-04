Cayó Nicolás Maduro: Tribunal Supremo de Venezuela declara a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

04/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela declaró a Delcy Rodríguez como presidenta encargada del país, tras la captura de Nicolás Maduro Moros, hoy detenido en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, Estados Unidos.

A través de una ponencia conjunta, de fecha 3 de enero del 2026, el colegiado venezolano "declaró competente" la designación inmediata de la también vicepresidenta, a fin de "garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación".

Ponencia

Tendrá 90 días para gobernar

De acuerdo con la resolución de la Sala que preside Tania D' Amelio Cardiet, acusan de "invasión militar extranjera" el operativo estadounidense encargado por Donald Trump. Tras la detención de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, el Tribunal aplicó el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) en el marco de la "ausencia forzosa" del líder chavista.

En ese sentido, interpretaron los artículos 234 y 239 de la Carta Magna venezolana, con el objeto de establecer la hoja de ruta para la preservación del orden constitucional", debido a la "situación excepcional, atípica y de fuerza mayor" que acusan.

"Se ordena que la ciudadana Delcy Eloina Rodríguez Gómez, vicepresidenta ejecutiva de la República asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la Nación", señala lo resuelto por el TSJ.

Ponencia.

Es importante señalar que, de acuerdo con lo previsto en la constitución venezolana, al aplicarse el artículo 234, el cargo de Delcy Rodríguez será por hasta 90 días, con la opción de que la Asamblea Nacional lo extienda por 90 más, en el marco de la figura de "faltas temporales" de Maduro Moros.

Artículo 234.

Mismo Tribunal que valió reelección de Maduro en 2024

Como se recuerda, el 28 de julio del 2024, se llevó a cabo las elecciones presidenciales en Venezuela y pese al evidente triunfo del opositor Edmundo Gonzáles, el Tribunal Supremo de Justicia nunca mostró las pruebas que determinasen la victoria de Nicolás Maduro.

La comunidad internacional puso en tela de juicio lo actuado por el TSJ, de absoluto control chavista, por su falta de transparencia en un proceso altamente cuestionado de inicio a fin. Además, rechazó la reelección del sucesor del desaparecido Hugo Chávez.

Mientras Delcy Rodríguez, acompañada de la cúpula oficialista, entre los que destacan Diosdado Cabello, Jorge Rodríguez y Vladimir Padrino López, "exige" la liberación de Maduro Moros, países como Perú, Ecuador y Argentina han adoptado reforzar sus fronteras, a fin de evitar que venezolanos ligados al régimen ingresen a sus países en búsqueda de impunidad.

El chavismo se rehúsa a dejar el poder, pese al llamamiento de la gran mayoría de Gobiernos de América Latina , quienes ponen como "evidencia", la migración de sus ciudadanos por la crisis política, social y económica generada por Maduro y compañía.