Vicepresidenta Delcy Rodríguez tras ataque de EE.UU. a Venezuela: "Hay un único presidente y se llama Nicolás Maduro"

03/01/2026

Mediante una conferencia de prensa, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mostró su repudio frente a la intervención militar por parte de Estados Unidos hacia el territorio sudamericano que dio con la captura de Nicolás Maduro y su esposa.

Ante lo que parece ser el inicio del fin del régimen chavista, el círculo de poder político del presidente venezolano demostró una postura firme ante las cámaras. En ese sentido, Rodríguez señaló en la rueda de prensa que existe un "único presidente" haciendo de lado la figura de Edmundo González e hizo un llamado "a la defensa a la vida".

Rodríguez se opone a ataque de EE.UU.

Acompañada de autoridades venezolanas, la vicepresidenta Delcy Rodríguez demostró su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos y emitió diversos calificativos respecto al ataque ocurrido en territorio venezolano.

En ese sentido, refirió que se trataría de un "secuestro ilegal e ilegítimo" hacia Nicolás Maduro y la "primera combatiente", Cilia Flores, esposa del mandatario venezolano. Este acto, sería repudiado por "el pueblo venezolano consciente" el cual se encontraría "indignado".

"Lo que se le está haciendo a Venezuela es una barbarie, sitiarla, bloquearla", precisó Rodríguez. Indicó que ante estos ataques, se encuentran "listos para defender a Venezuela" y defender los recursos naturales como el petróleo.

Tras el anuncio de que pasarán a la ofensiva, la vicepresidenta alcanzó el decreto de Conmoción Exterior hacia el Tribunal de Justicia del país para ratificar el pedido del régimen venezolano donde acusa a Estados Unidos de una agresión militar.

"Se activa toda Venezuela y el decreto que ya fue suscrito por el presidente Maduro, único presidente de Venezuela; hay un solo presidente en este país que se llama Nicolás Maduro Moros", expresó entre palmas.

Llamamos a la defensa de la vida

Tra el ataque armado por parte de Estados Unidos, Rodríguez precisó que se trataría de una "agresión armada" y que el pueblo venezolano ha sitiado al país norteamericano "donde deben estar, en el basural de la historia".

"Llamamos a la defensa a la vida, que no se quede ni un solo venezolano, ni una sola venezolana porque los extremistas que han promovido esta agresión armada contra nuestro país, la historia y la justicia se los hará pagar"

Para el final de su discurso, Rodríguez precisó que "repitiendo las palabras del presidente", el país está "dispuesto a relaciones de respeto, en el marco de la legalidad constitucional" ante el "atentado" militar.

En representación del régimen de Nicolás Maduro, la vicepresidente de Venezuela, Delcy Rodríguez rechazó la intervención militar de Estados Unidos, pidió la liberación de Maduro y su esposa e indicó solo se relacionará a través de "relaciones de respeto".