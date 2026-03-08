Papa León XIV: "Renovemos el compromiso para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer"

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Papa León XIV envió un mensaje especial por el Día Internacional de la Mujer tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, expresando su solidaridad y oraciones.

Sumo Pontífice envía mensaje a mujeres

El Santo Padre recordó, durante el Día de la Mujer, que muchas mujeres continúan siendo víctimas de violencia desde temprana edad y expresó que la Iglesia renueva su compromiso para reconocer la igualdad en dignidad del hombre y la mujer.

"Hoy se celebra el Día de la Mujer. Renovemos el compromiso para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y de la mujer. Lamentablemente, muchas mujeres, desde la infancia, siguen siendo discriminadas y sufren diversas formas de violencia. A ellas, de modo especial, van mi solidaridad y mi oración", expresó.

Hoy se celebra el #DíadelaMujer. Renovemos el compromiso para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y de la mujer. Lamentablemente, muchas mujeres, desde la infancia, siguen siendo discriminadas y sufren diversas formas de violencia. A ellas, de modo especial, van mi... — Papa León XIV (@Pontifex_es) March 8, 2026

8 de marzo

Hoy como cada 8 de marzo, desde el año 1975, se conmemora en el Perú y todo el mundo el Día Internacional de la Mujer, fecha que rinde homenaje a la lucha social que significó la reivindicación de sus derechos.

Si bien es cierto que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce oficialmente esta importante fecha hace 51 años, a lo largo de la historia se han gestado acontecimientos históricos que han permitido su reconocimiento ante la sociedad, como, por ejemplo, la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas de Dinamarca en 1910, la cual marcaría el inicio de su derecho al voto universal.

Los derechos de la mujer en nuestro país empezaron a hacerse respetar recién en 1955, cuando el entonces presidente Manuel Odría promulgó la ley que garantizaba su participación al sufragio. Al año siguiente, por primera vez fueron parte de una jornada electoral y, en aquella ocasión, nueve mujeres lograron ingresar al Congreso, siendo en total ocho diputadas y una senadora.

Con el pasar de los años se registraron otros hechos que reafirmaron su capacidad para insertarse en diversos campos de la sociedad, no por algo son parte de instituciones tan importantes como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, los Bomberos Voluntarios, entre otras.

Su constante participación en la política nacional es una clara muestra de la igualdad de sus derechos ante el Estado, no por algo han presidido los cargos más altos del Tribunal Constitucional, el Ministerio Público y el Poder Judicial y, en el sector privado, su liderazgo es cada vez más relevante en la toma de decisiones para darle estabilidad y empleo al país.

Es por ello que el papa León XIV envió un mensaje de solidaridad a las mujeres en el día que conmemora la lucha de las féminas por igualdad.