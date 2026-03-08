08/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una protesta anti-musulmán realizada frente a Gracie Mansion, residencia oficial del alcalde de Nueva York, Zohran Kwame Mamdani, derivó en un episodio de extrema gravedad. La policía confirmó que el artefacto lanzado durante los disturbios era una bomba casera explosiva, que afortunadamente no llegó a detonar.

La protesta y los disturbios

La manifestación fue convocada por el activista conservador Jake Lang, bajo el lema "Detengamos la toma islámica de Nueva York". Aunque inicialmente reunió a unas 20 personas, pronto se enfrentaron con más de 120 contra-manifestantes, generando empujones e intercambio fuerte de palabras durante la jornada.

En medio del caos, dos jóvenes identificados como Emir Balat (18 años) e Ibrahim Kayumi (19 años) encendieron y arrojaron un artefacto improvisado con tornillos, clavos y pólvora negra. El dispositivo fue neutralizado por el escuadrón antibombas, evitando una tragedia mayor.

WHAT DOES GLOBALIZING THE INTIFADA MEAN IN REAL LIFE?



The NYPD confirmed that a suspect deployed a real improvised explosive device at an anti-Islam protest in New York.



The device failed to detonate, which likely prevented injuries or fatalities pic.twitter.com/dvSMTeoBZ9 — Gene Mikhov (@genegmb) March 8, 2026

Confirmación oficial

La jefa de la policía de Nueva York, Jessica Tisch, declaró que "no es un engaño", confirmando que se trataba, efectivamente, de una bomba casera real. El FBI investiga si los responsables actuaron de manera aislada o si forman parte de una red extremista.

🚨 WHAT GLOBALIZE THE INTIFADA MEANS IN REAL LIFE

The NYPD confirmed that a suspect deployed a real improvised explosive device at an anti-Islam protest in New York.

The device failed to detonate, which likely prevented injuries or fatalities. pic.twitter.com/j2v765r3JJ — Mossad Commentary (@MOSSADil) March 8, 2026

Reacción del alcalde

El alcalde Mamdani, quien se encontraba dentro de la residencia junto a su esposa, calificó la protesta como "despreciable e islamófoba" y aseguró que este tipo de expresiones "van contra la unión que representa Nueva York".

Sin embargo, la propia comunidad musulmana enfrenta cuestionamientos, ya que los detenidos que lanzaron el artefacto pertenecen a ese mismo grupo, lo que proyecta una imagen contradictoria: responder a discursos de odio con acciones desproporcionadas y potencialmente letales.

Pronunciamiento oficial del alcalde de Nueva York tras el suceso.

Este incidente se suma a un clima de creciente polarización en Estados Unidos, donde las tensiones religiosas y políticas se reflejan en protestas cada vez más violentas. La participación de Jake Lang, indultado en 2025 por su rol en el asalto al Capitolio, añade un componente político delicado.

Nuevo hallazgo en la zona

Tan solo un día después del ataque, la policía descubrió un segundo artefacto sospechoso dentro de un vehículo en las inmediaciones de Gracie Mansion, lo que obligó a evacuar parte del área.

La confirmación de que se utilizó una bomba casera en la protesta frente a la residencia del alcalde de Nueva York convierte el caso en un intento fallido de atentado. La tensión entre las protestas anti-islámicas y respuestas violentas refleja un escenario de polarización que amenaza la seguridad política y social de la ciudad.