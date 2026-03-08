Mojtaba Jamenei es proclamado oficialmente como nuevo líder supremo de Irán en plena guerra con EE.UU. e Israel

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La Asamblea de Expertos de Irán anunció oficialmente que Mojtaba Jamenei, hijo del fallecido ayatolá Alí Jamenei, es el nuevo líder supremo del país. El nombramiento se produce en un contexto de máxima tensión, apenas días después de que su padre muriera en un ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel.

Mojtaba, de 56 años, había sido considerado durante años como posible sucesor. Su estrecha relación con los Guardianes de la Revolución refuerza la línea dura del régimen y garantiza la continuidad de la estrategia militar y política que caracterizó a su padre. Analistas señalan que su ascenso busca proyectar estabilidad interna en un momento crítico.

Reacciones internacionales

El presidente estadounidense Donald Trump reaccionó con dureza, afirmando que "un nuevo líder no durará mucho sin nuestra aprobación", en clara advertencia de que Washington pretende influir en el desenlace de la guerra.

Por su parte, el canciller iraní Abás Araqchi respondió que la decisión corresponde únicamente a Irán y exigió disculpas por el inicio de las hostilidades. Israel, en tanto, advirtió que no dudará en atacar a cualquier sucesor, manteniendo la amenaza directa sobre la nueva conducción iraní.

🇮🇷 | Momento del anuncio de Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo de Irán. pic.twitter.com/dWd7E11iuB — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 8, 2026

El anuncio se produjo en el noveno día de la guerra, marcada por intensos bombardeos y cientos de víctimas civiles. Uno de los ataques más graves fue el registrado contra una escuela, donde murieron más de 150 personas. La proclamación de Mojtaba ocurre en medio de divisiones internas y bajo la presión de una ofensiva militar que busca debilitar al régimen.

Perfil del nuevo líder supremo

Conocido por su discreción, Mojtaba ha ejercido influencia en círculos religiosos y militares desde hace años. Su cercanía con la Guardia Revolucionaria lo convierte en un líder con respaldo estratégico, aunque también genera preocupación por la radicalización de las decisiones en el marco de la guerra.

La proclamación de Mojtaba también abre un debate dentro de Irán sobre la legitimidad del proceso. Algunos sectores cuestionan que la sucesión se haya dado de manera tan rápida, mientras otros la consideran necesaria para evitar un vacío de poder en plena crisis.

La proclamación de Mojtaba Jamenei como líder supremo de Irán marca el inicio de una nueva etapa en el régimen, bajo la sombra de la guerra y las amenazas internacionales.

Con el respaldo de la Guardia Revolucionaria y la presión de Estados Unidos e Israel, su liderazgo arranca en un escenario de máxima tensión y con el desafío de sostener la estabilidad interna frente a un conflicto que ya ha dejado cientos de víctimas.