China: Show de fuegos artificiales con drones se sale de control y causa incendio

03/10/2025

Lo que tendría que haber sido un alucinante espectáculo por el Día Nacional de China pudo terminar en un trágico accidente con miles de heridos. Una "lluvia de fuego" causó el pánico ante la mirada de expectantes que vieron caer del cielo miles de drones prendidos en llamas.

"Lluvia de fuego" causó pánico en China

Durante la noche del 2 de octubre, asistentes al espectáculo de luces con drones artificiales vieron caer del cielo miles de bolas en llamas que caían frente a sus ojos. La ceremonia de gran escala ocurrió en el río Liuyang, provincia de Hunan, cuando un aparente fallo en los drones los hizo caer al suelo.

El evento fue parte del evento Liuyang Sky Theater, teatro del cielo de Liuyang, que tenían como parte del show ofrecer los espectáculos: "Árboles Esmaltados de Colores", "Agua Fluyendo", "Puente Corredor Colorido" y exhibiciones de drones titulado "Ecos del Cielo Estrellado" y "Nubes Púrpuras que Reflejan la Luna".

En medio de una de estas presentaciones, los drones que contenían fuegos artificiales se prendieron en llamas originando la lluvia de fuego ante la presencia de miles de asistentes. Recurrentemente, estas exhibiciones causan la alegría de los ciudadanos pero esta vez causaron el pánico.

Ante la caída de drones, los ciudadanos chinos corrieron para ponerse a buen recaudo mientras los drones siguieron descendiendo. En los videos registrados se observa que la comunidad usaba las sillas entre otros implementos para intentar cubrirse del fuego.

La presentación nocturna se realizó cerca a parques que terminaron prendiéndose en fuego como reacción ante el fuego. En anteriores espectáculos, cerca de 5,000 drones fueron usados por lo que se estima una cifra similar,

Reporte de autoridades chinas

Según autoridades locales, tras detectarse el siniestro se activó un plan de contingencia que fue coordinado ante este tipo de eventualidades. Los encargados y bomberos lograron apagar el impacto de los drones y controlar el fuego provocado.

La información fue comunicada por la Oficina Municipal de Cultura, Turismo, Radio, Televisión y Deportes de Liuyang. El rápido accionar del personal local permitió que tras una interrupción el evento pueda continuar con normalidad. Afortunadamente, el evento no causó perdidas humanas y logró ser controlado.

