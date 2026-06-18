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Mujer resulta con graves quemaduras tras explosión de batería portátil alertando a usuarios

Una batería externa explotó causando serias quemaduras a una joven, encendiendo las alarmas globales sobre el peligro de usar accesorios de carga de dudosa calidad o dañados.

El power bank causó graves heridas.
El power bank causó graves heridas. (Composición Exitosa)

18/06/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 18/06/2026

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El uso masivo de dispositivos móviles ha incrementado la presencia de baterías portátiles en nuestra vida diaria, pero un reciente accidente en Kazajistán ha demostrado que estos accesorios pueden convertirse en una amenaza real. Un fallo crítico causó una explosión que dejó a una mujer gravemente herida.

Factores que provocan fallas peligrosas

Las investigaciones preliminares indican que el incidente ocurrió cuando la batería interna sufrió un sobrecalentamiento extremo. Según informes técnicos, el daño estructural previo o la degradación de sus componentes de litio fueron los detonantes principales que originaron la violenta combustión en plena vía pública.

"La explosión ocurrió de forma súbita mientras el accesorio estaba guardado, provocando quemaduras severas en la cabeza y el torso de la afectada, lo que obliga a revisar urgentemente los estándares de seguridad que cumplen estos dispositivos de carga antes de su venta masiva al público", indicó el informe.

Los especialistas sugieren que estos fallos ocurren mayormente cuando el equipo ha recibido golpes o caídas accidentales. Estos impactos internos comprometen la estabilidad química del litio, facilitando cortocircuitos que el usuario no detecta a simple vista hasta que el dispositivo finalmente colapsa y explota.

La explosión causó quemaduras.
La explosión causó quemaduras.

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Medidas preventivas para evitar accidentes

Es fundamental verificar siempre que los cargadores cuenten con certificaciones internacionales de seguridad vigentes. Evitar exponer estos equipos a temperaturas ambientales muy altas o dejarlos conectados por tiempos prolongados es esencial para reducir drásticamente las probabilidades de sufrir un evento catastrófico por sobrecalentamiento.

Otra recomendación clave consiste en desechar de inmediato cualquier batería que muestre signos de hinchazón o deformación física. La carcasa del accesorio debe mantenerse íntegra, pues cualquier grieta aumenta el contacto con el aire, acelerando procesos térmicos peligrosos que terminan dañando gravemente la integridad del usuario.

Las autoridades internacionales advierten que la seguridad electrónica depende mayormente del mantenimiento adecuado que otorgamos a nuestras baterías externas durante su uso frecuente. Priorizar la adquisición de productos originales es una inversión necesaria para prevenir quemaduras graves derivadas de una explosión accidental por mal funcionamiento técnico.

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El reciente accidente subraya la importancia crítica de la seguridad electrónica al manipular baterías externas. Es vital identificar señales de peligro como hinchazón o sobrecalentamiento para evitar una explosión que pueda causar graves quemaduras. El uso de productos certificados reduce significativamente este riesgo tecnológico inminente para los usuarios.

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