Explosión en fábrica de fuegos artificiales: Reportan al menos 13 muertos y más de 30 heridos

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una explosión ocurrida en un almacén de fuegos artificiales dejó al menos 13 muertos y varios heridos. Las autoridades han iniciado una investigación especial para determinar las causas exactas que dieron origen a la tragedia.

Tragedia en fábrica de fuegos artificiales: Balance de víctimas

Una nueva tragedia ha generado preocupación a nivel internacional. De acuerdo a los reportes preliminares, una explosión se registró en el almacén de una fábrica de fuegos artificiales alrededor de las 3:30 p.m. del último martes, 21 de abril. Las autoridades señalaron que en el lugar se producía petardos para el festival Thrissur Pooram, que comenzaba el domingo.

En uno de los cobertizos se encontraban alrededor de 40 personas y el impacto de la explosión fue tan intenso que los residentes de las zonas cercanas la confundieron inicialmente con un terremoto. Las ventanas de las casas situadas a casi 500 metros de distancia se agrietaron. Las explosiones se oyeron en lugares lejanos y grandes columnas de humo eran visibles desde lejos, en el estado sureño de Kerala, en India.

Las operaciones de rescate se vieron obstaculizadas, ya que las explosiones continuaron durante casi tres horas después de que comenzara el incendio en la zona de Mundathikode, en el distrito de Thrissur.

Investigan accidente con fuegos artificiales en Kerala: Explosión dejó varias víctimas.

Investigan explosión que dejó al menos 13 muertos

La Sala de Control de la Policía de la ciudad de Thrissur precisó a EFE que "hasta el momento se confirmaron al menos 13 muertos" y se hallaron algunos restos que están en proceso de identificación. Asimismo, anunciaron que la explosión en la fábrica de fuegos artificiales dejó también más de 30 heridos por las ondas expansivas.

Las autoridades precisaron que el número de víctimas podría aumentar conforme avancen las diligencias de las labores de rescate ejecutadas por la Autoridad de Gestión de Desastres del Estado de Kerala (KSDMA). Para facilitar el acceso de los equipos de emergencia, fue necesario derribar muros de propiedades privadas y nivelar terrenos.

Por otro lado, el jefe de la policía estatal de Kerala, Ravada Chandrasekhar anunció la creación de un investigación especial para indagar sobre la causa de la explosión en la fábrica. No se descarta el posible uso de sustancias químicas prohibidas, fácilmente inflamables y sensibles a la abrasión, como el clorato de potasio y otros compuestos.

Autoridades de la India lamentan la tragedia

De acuerdo a BBC, el primer ministro de Kerala, Penarais Vijayan, ha declarado que, de ser necesario, se traerán expertos médicos de otros estados para tratar a las víctimas de las quemaduras.

Mientras que el primer ministro Narendra Modi ha anunciado una ayuda económica de 200.000 rupias (2.137 dólares) para las familias de los fallecidos y de 50.000 rupias para los heridos.

En la India, las autoridades siguen investigando las causas exactas que dieron origen a la explosión en una fábrica de fuegos artificiales, ubicada en el estado de Kerala, que dejó al menos 13 muertos y decenas de heridos.