Congresista Estadounidense pide orar por FF. AA. que estarian camino a costas de Venezuela

31/08/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras conocerse del despliegue de buques lanzamisiles y Fuerzas Armadas de Estados Unidos que buscan ubicarse en las aguas internacionales cercanas a Venezuela, un parlamentario estadounidense se manifestó al respecto a través de sus redes sociales.

Parlamentario sobre despliegue de FF. AA. camino a Venezuela

Se trata del congresista Republicano Carlos Gimenez, quien mediante su cuenta oficial de X realizó una publicación en la que pidió oraciones a para las Fuerzas Armadas deplegadas.

"¡Nuestras oraciones está con los valientes hombre y mujeres de nuestras feurzas armadas mientras se acercan a las costas de Venezuela!", señaló.

El mensaje estuvo a compañado por una imágenes donde se representa la actual posición de los navíos, avión y submarino que participan de la operación de gran interés. }

Our prayers are with the courageous men & women of our armed forces as they approach the coasts of #Venezuela! 🇺🇸🇺🇸🇺🇸 pic.twitter.com/q7W1zqHOWo — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) August 31, 2025

Operaciones en el Caribe

El movimiento de los buques responde a una iniciativa, según el Pentágono, que busca frenar las actividades de organizaciones vinculadas al narcotráfico internacional y al llamado Cartel de los Soles que Washington atribuyen al entorno del presidente venezolano Nicolás Madura y lo señala como líder.

La ofensiva se da entoncrno a una estrategia vinculadada a la seguridad fronteriza de Estados Unidos con el combate al narcotráfico en América Latina. Estados Unidos ha acusasdo de forma directa a estructuras criminales como el Cartel de Sinaloa en México y al grupo venezolano Tren de Aragua, designandolos como organizaciones terroristas de nievel global.

Esta es parte de una política impulsada por el presidente Donald Trump y mantiene continuidad en la actual estrategia de la región. La medida busca frenar el flujo de drogas hacia Norteamérica y también desarticular redes criminales con influencia en diferentes países latinoamericanos.

Es en ese contexto que durante la madrugada del último viernes 29 de agosto el crucero lanzamisiles USS Lake Erie de la Marina de Estados Unidos completó su tránsito por el canal de Panamá, ingresando desde el Pacífico y avanzando hacia el Caribe para unirse al resto de navios.

El vehículo marino cuenta con 173 metros de eslora y un desplazamiento de 9.800 toneladas, forma parte de los buques equipados con misiles. El tránsito fue presenciado por visitantes y ciudadanos de inmediacioens del canal.

El paso del navío bajo el Puente Centenario, en medio de un despliegue de luces, lo que convirtió la maniobra en un evento visible desde diversos puntos de la ciudad de Panamá.

Es por ello que, un congresista estadounidense pidió oraciones para los miembros de las fuerzas armadas que son parte del despliegue camino a las costas de Venezuela.