¿Qué son las cárceles para obesos? Conoce todo sobre estos campamentos que se han viralizado en China

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

En el contexto de las redes sociales, últimamente se han viralizado videos en el que se ven a personas en una especie de campamentos en China que tienen por finalidad hacer que las personas que participan pierdan peso durante su estadía en el lugar.

Lo que parece pertenecer a una especie de campamento militar, han sido descritos como "cárceles de la obesidad". El costo por acceder a estos campamentos que duran un mes es de 600 dólares y según los medios chinos, existirían alrededor de 1000 de ellos en todo el país.

Dentro de este pago, se contemplan gastos de alojamiento, comidas y clases de ejercicio diarias. Asimismo, los expertos en nutrición mencionan que este tipo de métodos extremos pueden desencadenar riesgos físicos y psicológicos.

Testimonio sobre el campamento

La creadora de contenido, TL Huang, comentó para un podcast su experiencia dentro de un campamento por 28 días. Lo que al inicio le resultó una idea novedosa, con el pasar de los días lo califica como una prisión por toda la exigencia que requiere pasar ese tiempo en el recinto.

Rutinas dentro del campamento

Según lo narrado, sus días iniciaban a las 7:30 de la mañana con un pesaje, cuatro horas de ejercicio, en el que se incluían diferentes disciplinas como entrenamientos de pesas, fuerza, alta resistencia, aeróbicos, entre otros.

Asimismo, las comidas tenían la finalidad de ser buenas, equilibras y con la finalidad de imitar la comida china cotidiana. Luego, antes de que termine el día, los integrantes tenían una sesión de ejercicio y nuevamente se pesaban.

La creadora de contenido dice que el régimen le pareció "muy novedoso" durante la primera semana, pero luego se dio cuenta que mantenerlo durante tres semanas iba a ser un verdadero reto.

Al abandonar el campamento, Huang considera que la experiencia valió la pena porque perdió 6 kg en 28 días. No obstante, la nutricionista Luke Hanna de Reino Unido, menciona las consecuencias de estas prácticas.

"Si bien algunas personas pierden mucho peso, lo que puede resultar atractivo, muchas lo recuperan rápidamente al retomar su vida normal porque no se han abordado las causas o problemas subyacentes", expresó.

Por esta razón, El Servicio Nacional de Salud de Reino Unido recomienda una pérdida de peso gradual de entre 0,5 y 1 kg. De esta forma se garantiza mantener la salud.

En conclusión, las buenas prácticas sin restricciones, acompañado de ejercicio y alimentos balanceados, ayudan a que los objetivos físicos se logren sin perjudicar la salud a largo plazo.