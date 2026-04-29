Precio mundial del petróleo se dispara y alcanza pico máximo desde la guerra en Oriente Medio: ¿Cómo impacta en Perú?

29/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El alza de combustibles continúa azotando al mundo. Este miércoles 29 de abril, el precio del petróleo alcanzó su pico más alto desde el inicio de la guerra en Oriente Medio. Esto responde al temor por el bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz, pese a la disminución de tensiones.

Bloqueo prolongado del estrecho de Ormuz afecta precio del crudo

El petróleo de tipo Brent, la referencia más importante a nivel mundial, subió un 6,09% y cerró este miércoles en 118,03 dólares por barril. Durante el día, llegó a alcanzar un máximo de 119,76 dólares, el nivel más alto alcanzado en los últimos dos meses del conflicto entre Israel, Irán y Estados Unidos.

Por otro lado, el petróleo de West Texas Intermediate (WTI), referente proveniente de EE.UU., avanzó un 6,96% y cerró en 106,99 dólares por barril.

Este repunte, que representa un récord desde mediados del 2022, responde a los crecientes temores de que el bloqueo naval en el estrecho de Ormuz se extienda por varios meses, debido a que es la ruta donde circula cerca del 20% del petróleo mundial.

Según fuentes de la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump habría comunicado a ejecutivos del sector petrolero que el bloqueo de los puertos iraníes y, por consiguiente, el cierre efectivo de Ormuz, podría mantenerse "varios meses" si fuera necesario.

"El mercado está cada vez más conencido de que no habrá ni una paz rápida y duradera, ni una reapertura inmediata del estrecho de Ormuz", precisó el analista Arne Lohmann, de Global Risk Management.

Precio del petróleo Brent se dispara este miércoles 29 de abril.

El estrecho de Ormuz, un cuello de botella del Golfo Pérsico, se encuentra cerrado por Irán como arma de guerra y represalia ante el conflicto, que inició el pasado 28 de febrero. Por su parte, EE.UU. lo mantiene bloqueado como herramienta de presión económica.

Como consecuencia, durante las primeras semanas de ataques militares, el petróleo superó los 120 dólares por barril ante el cierre de rutas clave de exportación. Pese a que se logró un alto al fuego temporal a inicios de abril entre los países involucrados, los acuerdos de paz fracasaron.

Por lo tanto, el alza de los precios del crudo ha impactado en el mercado local, que sufrió, además, una crisis del gas natural el pasado marzo.

Posibles medidas del Minem ante alza de combustibles

Ante ello, un representante del Ministerio de Energía y Minas (Minem) adelantó la elaboración de una declaratoria de emergencia de la comercialización en el mercado de combustibles, que contemple dos medidas específicas, según informó Gestión.

La primera establece que el Instituto de Defensa de la Competencia y Propiedad Intelectual (Indecopi) supervise y prevenga, con herramientas brindadas por el Ejecutivo, la especulación y acaparamiento de combustibles, según el Código de Protección al Usuario.

La segunda está vinculada al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) y dispone otorgarle un marco legal para que aplique medidas adicionales como exoneraciones para garantizar el abastecimiento.