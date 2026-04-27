¡Usuarios en alerta! Informe advierte el problema de pasar mucho tiempo en TikTok

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Salud

En el contexto de la expansión de las redes sociales y plataformas usadas entre jóvenes, el uso del teléfono se ha convertido en una herramienta indispensable para los usuarios. No obstante, el uso excesivo de TikTok puede ser perjudicial para la salud.

Lo que parece un hábito inofensivo se ha convertido en una de las formas más comunes de consumir contenido en internet. Sin embargo, el problema no está necesariamente en el formato, sino en el tiempo que pasamos atrapados en esa dinámica sin pausas.

Informe especializado

Un análisis publicado por Psychology Today, advierte que el impacto en la salud mental especialmente en jóvenes no depende solo del tipo de contenido, sino del consumo constante y prolongado de videos cortos.

Es decir, no se trata de ver uno o dos clips, sino de pasar largos periodos expuestos a estímulos rápidos de forma continua, lo que empieza a modificar la manera en que procesamos la información.

Efectos progresivos

La red social Tiktok, al tener una gran de cantidad de usuarios dentro del sistema, se ha convertido en uno de los principales espacios de consumo digital.

Asimismo, la evidencia apunta a que este consumo de manera intensiva puede generar efectos progresivos. Algunos de ellos son: menor capacidad de atención, fatiga mental y dificultad de concentración en tareas a extensas.

Además, estas consecuencias no son inmediatas, pero si pueden llegar a acumularse. Incluso, en el ámbito de la salud mental, puede generar ansiedad, estrés y en general una menor sensación de bienestar.

En este punto, el diseño de las plataforma cumple un papel clave al priorizar la inmediatez en los contenidos que se presentan. Este flujo hace que el usuario no decida que ver después, porque los contenidos aparecen de manera automática.

Estas consecuencias a lo largo de los años han dado paso a nuevos descubrimientos como el TDAH ambiental, que está asociado a la exposición prolongada a estímulos digitales rápidos.

Esta problemática, puede ser de gran riesgo en jóvenes que aún se encuentran en desarrollo cognitivo, e incluso puede influir en el aprendizaje, memoria y regulación emocional.

Por eso, el uso medido de estas plataformas que están al alcance de la población deben ser medido porque el impacto no está en ver videos, sino en el consumo continuo y sin pausas.

En conclusión, entender este hábito es clave para replantear la relación con las plataformas como TikTok y encontrar un equilibrio entre entretenimiento, salud mental y bienestar digital.