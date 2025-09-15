Cumbre árabe-islámica exige sanciones y embargo de armas a Israel: Países se unieron para hacer pedido

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

En una reunión de emergencia realizada este lunes 15 de setiembre en Doha, la cumbre árabe-islámica llegó a un acuerdo y exigió sanciones y embargo de armas contra Israel. Los países miembros concuerdan en que la nación hebrea representa un peligro para la región, tras el ataque deliberado en Qatar a una delegación de Hamas.

Más de 50 países contra Israel

Las constantes ofensivas de las FDI se han expandido más allá de las fronteras de Palestina. El pasado 9 de setiembre atentaron contra miembros de esta agrupación en la capital qatarí, causando la muerte de cinco personas. Esto alertó a las naciones árabes, por lo que acordaron esta reunión de emergencia.

Más de 50 líderes de naciones árabes mostraron una postura unificada para sancionar a Israel. La cumbre fue inaugurada por el ministro de relaciones exteriores qatarí, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani. En su discurso, condenó el ataque mencionado, al que calificó como "temerario y traicionero".

"La agresión israelí, temeraria y traicionera durante la acogida qatarí a negociaciones oficiales y públicas, con el conocimiento del propio lado israelí y con el objetivo de detener el fuego en Gaza y liberar a los prisioneros. Esto confirma que lo que ocurrió no fue simplemente un ataque a un sitio, sino una agresión al principio de mediación", sostuvo.

El Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, ofreció declaraciones antes de la Reunión Ministerial Preparatoria para la Cumbre Conjunta pic.twitter.com/LuqeG4G743 — teleSUR TV (@teleSURtv) September 15, 2025

Por tal motivo, la cumbre, convocada por la Liga Árabe (LA) y la Organización de Cooperación Islámica (OCI), exige medidas legales contra la nación hebrea. Estas deben ser efectivas, para que así cesen la ofensiva en Gaza. Es la primera vez que tantos países árabes muestran unanimidad para pedir un castigo contra Israel.

25 puntos acordados

Trascendió que los países acordaron 25 puntos, entre los que están la imposición de sanciones, suspensión del suministro, transferencia o tránsito de armas, municiones y material militar. La revisión de las relaciones diplomáticas y económicas con Israel e iniciar acciones legales.

Emir of Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani told a summit of Arab countries that Israel's attack on Hamas negotiators in Doha proves Israel is lying when it says it seeks the liberation of captives held by Hamas in Gaza. He said the true objective is to make Gaza unliveable. pic.twitter.com/cLONQJGBUq — Al Jazeera English (@AJEnglish) September 15, 2025

Además, se discute la presencia de Israel en la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Se solicita a la LA y a la OCI a examinar la membresía israelí y ver si es consistente con la carta del organismo. El objetivo de coordinar esfuerzos encaminados para suspenderla.

Resumiendo, la cumbre árabe-islámica desarrollada en Doha, exigió sanciones y embargo de armas contra Israel. Esta asamblea de emergencia se convocó por el bombardeo contra un edificio en Qatar donde se alojaba la delegación de negociación de Hamas, acabando con la vida de cinco personas.