Marco Rubio reafirma "apoyo inquebrantable" de Estados Unidos a Israel en su lucha contra Hamás

15/09/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, empezó el último domingo 14 de septiembre su visita a Israel, ahora este lunes reiteró el "apoyo inquebrantable" de Washington a su aliado de guerra contra Hamás, pese al reciente ataque que se suscitó en Qatar.

Este viaje de Rubio a territorio israelí se produce pese a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su molestia por el ataque perpetrado por Israel, el pasado martes 9 de septiembre, contra líderes del movimiento islamista palestino en Qatar, que es aliado de Washington.

Marco Rubio visita el Muro de las Lamentaciones

Cabe resaltar que, Estados Unidos busca desde entonces un equilibrio a través del cual intenta no ofender a Qatar, que alberga la mayor base militar estadounidense en el Golfo, y perdonar a Israel, del cual es protector tradicional en la escena internacional.

Es así que ayer domingo, tras su llegada a suelo israelí, Marco Rubio y Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, junto al embajador norteamericano en Israel, Mike Huckabee, recorrieron el Muro de las Lamentaciones, en Jerusalén.

Posteriormente, en declaraciones a la prensa, el primer ministro israelí aseguró que los lazos entre el Estado hebreo y EE.UU. nunca han sido fuertes. Además, calificó a Marco Rubio como un "amigo extraordinario" de Israel y señaló que su visita muestra "la fuerza de la alianza israelí-estadounidense".

US Secretary of State Marco Rubio vows that Washington will provide "unwavering support" to Israel in achieving its goals in Gaza, as he calls for the eradication of Hamas. pic.twitter.com/ANb2GXemyI — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) September 15, 2025

Estados Unidos reitera apoyo a Israel

Ahora, este lunes tras reunirse alrededor de dos horas, Rubio y Netanyahu ofrecieron una conferencia conjunta en la que el líder de Israel resaltó que ambos países continuarán trabajando juntos para protegerse mutuamente. "La visita de Rubio es un mensaje claro de que Estados Unidos apoya a Israel ante el terrorismo", sostuvo.

En tal sentido, el primer ministro israelí advirtió que Israel seguirá atacando a los líderes de Hamás "dondequiera que estén".

Por su parte, el secretario de Estado estadounidense, reiteró su apoyo a Israel y pidió el desarme del grupo islamista palestino. "Hamás debe dejar de existir como un elemento armado que pueda amenazar la paz y la seguridad de la región", enfatizó Marco Rubio.

"Estamos concentrados en lo que sucederá después", manifestó el principal diplomático estadounidense Marco Rubio cuando se le preguntó sobre el ataque de Israel en Doha (Qatar).

