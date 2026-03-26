Doble tragedia en centro comercial: Sujeto apuñaló y mató a una empleada para luego suicidarse

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Momentos de terror se vivieron en un centro comercial en el que un hombre con arma blanca causó miedo entre el público luego de apuñalar y matar a una empleada de una reconocida tienda para finalmente acabar por quitarse la vida.

Doble tragedia en un centro comercial de Tokio

Lo que pretendía ser un día tranquilo en uno de los centros comerciales más concurridos de Japón, localizado en Tokio, este jueves 26 de marzo, terminó siendo una desgracia. Luego de que un hombre armado con un cuchillo atacara mortalmente a una joven empleada de una tienda oficial de Pokémon, para acto seguido suicidarse en el lugar.

Este hecho lamentable se registró exactamente en las inmediaciones del complejo Sunshine City, un importante núcleo que integra oficinas y comercios en la capital japonesa. De acuerdo información de la Policía Metropolitana las autoridades se apersonaron hasta el lugar tras haber recibido numerosas llamadas telefónicas de emergencia que alertaban que un hombre blandía un cuchillo.

Su víctima fue una mujer de 20 años, que trabajaba en un establecimiento localizado en el segundo piso del recinto concurrido, fue acribillada por el hombre en el cuello ante la mirada de clientes, entre los que se encontraban numerosos niños y familia convirtiendo la escena en un momento de pánico y zozobra.

De acuerdo a información de la agencia Reuters los dos involucrados fueron derivados hasta un centro de salud en el distrito de Sunshine City, donde en menos de una hora ambos fallecieron.

Un dato relevante es que previamente a esta doble tragedia la Policía había recibida denuncias de una persona, que se presume que podría tratarse de la joven que fue apuñalada debido a un presunto caso de acoso, según información vertida por el periódico japónés Asahi.

🇯🇵 | ÚLTIMA HORA: Un sujeto mata a puñaladas a una empleada, hiere a un cliente y se suicida en una tienda Pokémon en Japón.



Según informes preliminares, una trabajadora perdió la vida y otra persona resultó herida en el ataque. El agresor se quitó la vida tras el incidente. pic.twitter.com/R6N3rSE4dF — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) March 26, 2026

Ataques con cuchillos han incrementado en Japón

El hecho fue tan impactante que en diversos videos que circulan en redes sociales, como es el caso de X, se observan a los trabajadores huyendo del lugar e indicando a los asistentes para que puedan refugiarse.

En paralelo, las ambulancias acudían al centro comercial que se ubica en una zona muy concurrida de Tokio. La tienda en dichos momentos se encontra abarrotada con aparentemente más de un centenar de personas, entre ellos muchos niños y turistas, previo a que se escuche a una mujer vociferando: ¡Ayuda!

Cabe mencionar que de acuerdo a Reuters los ataques con cuchillos han incrementado en Japón durante los últimos años, por encima de hechos perpetrados con armas de fuego.

De manera repentina, un sujeto irrumpió un centro comercial de Japón y generó momentos de pánico luego que asesinara a una empleada de una tienda de Pokémon para finalmente suicidarse.