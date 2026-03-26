Delincuentes roban en una casa y al huir chocan contra dos vehículos: Escena captada en VIDEO

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tres delincuentes robaron una casa y en su afán de intentar huir en un auto terminaron chocando contra otros dos vehículos tras una persecución policial. Pese a sus intentos de escapar a pie, fueron detenidos. Escena quedó captada en video.

Delincuentes chocan al intentar huir de la policía

De acuerdo a los primeros reportes, un sujeto ingresó a una vivienda ubicada en la calle Huaura al 100, en distrito de Morón, en Argentina, para robar objetos de alto valor. Al salir del inmueble, el delincuente subió al auto gris donde lo esperaban sus dos cómplices para emprender la huida.

Cuando creían que su acto delictivo era perfecto, un vecino cambió todos sus planes. Un señor al advertir el hecho, dio aviso al 911 y es ahí cuando un patrullero llegó al lugar y los delincuentes intentaron escapar de las autoridades, lo que inició una persecución por distintas calles de Haedo, en la que participaron varios agentes policiales.

En su afán de acelerar para perder de vista a los policías, los ladrones terminaron chocando contra un auto estacionado y luego contra otro vehículo que circulaba en sentido contrario por la calle Doctor Monte. Este suceso permitió que las autoridades detengan al conductor del vehículo de los ladrones al quedar atrapado y verse rodeado.

[POLICIALES] En Morón, tres delincuentes intentaron escapar después de robar una casa, pero chocaron contra dos autos: están detenidos. https://t.co/6GQPMhyFjG pic.twitter.com/z8THMxxFU0 — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 22, 2026

Detenidos por robar en una casa: Bajo investigación

Mientras que uno de ellos era detenido, los otros dos sospechosos de robo descendieron del auto y trataron de escapara a pie, pero pese a sus esfuerzos por burlas a los agentes del orden, terminaron siendo detenidos a las pocas cuadras.

Tras ser llevados a la dependencia policial y realizar las primeras diligencias, las autoridades identificaron a los sujetos como Luis Eduardo Maestre, Brian Oscar Albarracín y Alexis Fari Figueroa Montoya. Durante las requisas del vehículo se hallaron patentes falsas y varias herramientas presuntamente usadas para cometer entraderas, entre ellas, guantes, destornilladores y una llave trípode.

En el interior del vehículo también se halló dinero en efectivo, cuyo origen sigue siendo investigado, pero se presume que sea de lo sustraído de alguna vivienda.

Policía descubrió un "kit para entraderas" que usaban los detenidos.

Sospechosos de robo ante la justicia argentina

Los tres sujetos quedaron a disposición de la justicia argentina, mientras avanzan las investigaciones para determinar su participación en otros actos delictivos bajo la misma modalidad de "encubrimiento agravado y robo agravado por efracción y por haber sido cometido en poblado y en banda", tal como ordenó la fiscal Adriana Suárez Corripio, titular de la UFI N° 8.

Este incidente en Argentina pone nuevamente sobre la mesa la creciente preocupación por la inseguridad ciudadana. Esta vez, el video difundido en redes sociales evidencia cómo tras una persecución policial, tres delincuentes que intentaron huir tras robar una casa, terminaron chocando contra dos autos y siendo detenidos por las autoridades.