Detienen a reconocido streamer que fingió estar jugando en vivo para acabar con la vida de su novia embarazada

25/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un reconocido streamer que fingió estar jugando en una transmisión en vivo para agredir y acabar con la vida de su novia embarazada hace un poco más de tres años, fue detenido recientemente tras ser condenado como culpable de este horrendo crimen contra quien en algún momento aseguró amar.

Arrestan a streamer que asesinó a su novia embarazada

El creador de contenido británico Stephen McCullagh fue detenido el lunes 23 de marzo tras ser condenado como culpable por el asesinato de su pareja embarazada, Natalie McNally. El hombre agredió, estranguló y apuñaló a su novia en diciembre de 2022 y utilizó una transmisión en vivo ficticia de seis horas jugando a GTA Vice City como coartada.

McCullagh fue declarado culpable en un tribunal de Belfast, en Irlanda del Norte, mismo lugar donde cometió el crimen. Ahí se explicó al jurado la forma en que el homicida había grabado en YouTube este 'directo' para usarlo como coartada de su asesinato.

Según el juez, al youtuber le puede caer la perpetua. "Ha sido condenado por el asesinato de Natalie McNally. Se fijará una fecha para establecer la mínima de la condena", sostuvo el magistrado.

Este hecho de sangre fue premeditado, se grabó jugando y lo subió a la plataforma con el objetivo de librarse de los cargos. De acuerdo a las pesquisas, el hombre tenía como primera idea ir al domicilio de su enamorada mientras el video transcurría para matarla. Una vez conseguido su cometido, regresó al hogar y fingió hallar el cadáver al día siguiente.

Y por si fuera poco, el streamer llamó a la Policía para alertar de lo ocurrido e intentó culpar a la expareja de McNally. A ello se sumó que días posteriores pasó el tiempo junto a la familia de la joven asesinada en un gesto de total cinismo y sangre fría.

Proceso de investigación e interrogatorios

No obstante, Stephen McCullagh borró el falso directo al que había titulado como 'Violent Night', noche violenta en inglés. El proceso de investigación duró 44 días y hubo hasta ocho interrogatorios distintos en los que el youtuber negó en todo momento que fuera falso la transmisión en vivo.

Además, con la finalidad de tratar que pareciese más real, fingió hasta el más mínimo detalle. Al respecto llegó a decir que si no leía el chat en directo era porque tenía problemas técnicos.Sin embargo, no contaba con las cámaras de seguridad que había en la calle, que le captaron cerca de la casa de la víctima poco después de ser asesinada.

Es así como, tras un poco más de tres años un streamer fue arrestado tras ser condenado como culpable por el asesinato de su pareja embarazada en diciembre de 2022.