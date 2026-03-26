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Fueron capturados en enero

Nicolás Maduro: Expresidente de Venezuela y su esposa, Cilia Flores, comparecen hoy ante justicia de EE.UU.

La expareja presidencia de Venezuela, Nicolás Maduro y Cilia Flores, comparecen hoy ante el Tribunal Federal del Distrito Sur por una serie de delitos vinculados al narcotráfico.

Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen hoy ante la justicia estadounidense.
Nicolás Maduro y Cilia Flores comparecen hoy ante la justicia estadounidense. Difusión

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo / Actualizado al 26/03/2026

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A 82 días de sus capturas en Caracas y posterior traslado a Estados Unidos, la expareja presidencial venezolana, Nicolás Maduro y Cilia Flores, comparecerán este jueves 26 de marzo ante el juez Alvin Hellerstein del Tribunal Federal del Distrito Sur, por una serie de delitos que se les atribuyen relacionados al narcotráfico.

Cabe señalar que, esta es la segunda presentación de las exautoridades del país sudamericano ante la justicia estadounidense. La primera diligencia se llevó a cabo el pasado 5 de enero (48 horas después de las detenciones), donde el derrocado exmandatario se declaró "inocente" de todos los cargos que se le imputan. 

(Noticia en desarrollo...)

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