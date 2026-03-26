Brasil aprueba equiparar la misoginia al racismo y establece penas de prisión de hasta 5 años

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Senado de Brasil aprobó la inclusión de la misoginia como delito de prejuicio, equiparándola a la Ley de Racismo. La medida establece penas de entre dos y cinco años de prisión, además de multa, para quienes incurran en conductas que expresen odio o aversión hacia las mujeres. El proyecto ahora será debatido en la Cámara de Diputados, donde se definirá su aplicación definitiva.

La iniciativa incorpora la "condición de la mujer" como criterio en la Ley de Racismo, junto con raza, color, religión y origen. Hasta ahora, la misoginia era tratada como difamación o lesiones, con sanciones mucho menores (de dos meses a un año). Con esta modificación, se busca dar un marco más severo al combate contra la violencia de género, con penas de 2 a 5 años.

Argumentos a favor

La senadora Soraya Thronicke, ponente del proyecto, destacó que en 2025 se registraron casi 7.000 intentos de feminicidio en Brasil. Señaló además la amenaza de comunidades virtuales que promueven odio contra las mujeres, como las llamadas pastillas rojas.

Para Thronicke, la tipificación de la misoginia es un paso necesario para prevenir la violencia y proteger a las familias. Otros senadores coincidieron en que la misoginia es una "epidemia social" que debe ser enfrentada con firmeza.

🇧🇷 | AHORA: En Brasil el interrumpir o cuestionar a una mujer en una reunión se considerará "misoginia" y puede resultar en una pena de prisión de 2 a 5 años.

pic.twitter.com/4DYZSS9Be5 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) March 26, 2026

Críticas y divergencias

No obstante, algunos legisladores expresaron reservas. La senadora Damares Alves sostuvo que la misoginia debería incorporarse al Código Penal y no a la Ley de Racismo, para evitar confusiones jurídicas.

Otros parlamentarios advirtieron que la medida podría afectar la libertad de expresión en ámbitos artísticos, académicos, religiosos, o hasta en actividades casuales. Se sugirió añadir salvaguardas explícitas, aunque la ponente recordó que la Constitución ya garantiza esos derechos.

De izquierda a derecha: Ana Paula Lobato (autora del proyeto) y Soraya Thronicke (relatora).

La aprobación refleja un consenso amplio en el Senado, con 67 votos a favor y ninguno en contra. El paso a la Cámara de Diputados será decisivo para confirmar si la tipificación se mantiene tal cual o se ajusta. De concretarse, Brasil se alinearía con países como Francia, Argentina y Reino Unido, que ya cuentan con legislación específica contra la misoginia.

La decisión marca un hito en la lucha contra la violencia de género. Más allá de las críticas sobre su ubicación legal y los posibles efectos en la libertad de expresión, la medida envía un mensaje claro: el odio hacia las mujeres será tratado como un delito grave con sanciones severas. El debate en la Cámara de Diputados definirá si este avance se consolida como una política de Estado en Brasil.