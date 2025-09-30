Carlos Alcaraz se corona campeón en Tokio: Tenista español conquistó el ATP 500 logrando su octavo título en 2025

30/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Carlos Alcaraz, número uno del mundo, ha demostrado una vez más por qué se encuentra en la cima del tenis. El deportista se coronó campeón del ATP 500 disputado en Tokio. Batió en la final al estadounidense Taylor Fritz 2-0.

El tenista español batió a su contrincante de Estados Unidos por parciales 6-4 y 6-4, en un tiempo de 1 hora y 32 minutos, disputado en el Ariake Colosseum. Con este triunfo elevó su cosecha de éxitos a 24 así como también logró obtener su octavo título en lo que va del presente año.

Vale recordar que, días atrás, Fritz ya había derrotado a Alcaraz en el escenario del Laver Cup, pero en esta oportunidad el originario de Murcia demostró su nivel al máximo, sumando su nombre al de Manuel Orantes (1977), David Ferrer (2007) y Rafa Nadal (2010), los otros tenistas españoles que levantaron el título en la capital de Japón.

"Sin duda ha sido mi mejor temporada hasta ahora. Ocho títulos, diez finales. Eso demuestra lo duro que he trabajado para poder vivir estos momentos y alcanzar mis metas", expresó tras el final del encuentro.

3 of the best drop shots he's *ever *hit.



While serving for the title in Tokyo.



The most @carlosalcaraz game to close out a championship ever 🤯 pic.twitter.com/2nngZXkRIS — Tennis TV (@TennisTV) September 30, 2025

Así fueron los sets del duelo

El partido entre Alcaraz y Fritz, inició con un aviso del estadounidense quien en el primer turno del saque del español dispuso una bola de rotura, sorprendiendo en definitiva a sur rival. Sin embargo, el representante de España la salvó con un revés y desde allí el primer set fue manejado a su ritmo y lo cerró con el marcador 6-4.

Tras esta primera manga, el tenista de Estados Unidos tuvo que ser atendido de su pierna izquierda, reflejando que estaba tocado físicamente. Ello fue aprovechado por Alcaraz, quien quebró en el inicio del segundo parcial gracias a un segundo break con el que se puso 5-1, pese a que Fritz mejoró, el español cerró la final en una hora y 32 minutos con otro 6-4.

Caber resaltar que, este campeonato disputado en el continente asiático es el tercero consecutivo para Carlos Alcaraz, que no pierde desde aquella final desarrollada en Wimbledon ante Jannik Sinner y le permite mantener la distancia con el tenista italiano quien ocupa el segundo puesto en el ranking ATP.

