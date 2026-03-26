Mundial 2026: FIFA pondrá a la venta las últimas entradas el 1 de abril

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

A menos de 80 días para el Mundial, la FIFA dio a conocer los detalles de la última fase de venta de boletos para la justa mundialista que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá, para la que de acuerdo con datos del máximo organismo del fútbol a nivel global, más de un millón de boletos vendidos hasta la etapa anterior.

Será a partir del 1 de abril, cuando las entradas se pongan a la venta de manera general y se priorizará la venta por orden de llegada y estará disponible desde esa fecha hasta que finalice la Copa del Mundo, dependiendo de la disponibilidad de los tickets para cada uno de los partidos.

Esta última etapa de venta de boletos, permitirá a los aficionados seleccionar los partidos y categorías deseadas, así como los asientos disponibles en los estadios, dependiendo de la disponibilidad que vaya quedando ante la gran demanda de entradas que presentará la FIFA en esta etapa.

¿Cómo comprar boletos en esta última etapa de venta?

Esta fase de venta "de última hora" se abrirá a las 15H00 GMT en la página oficial, precisó el organismo rector del fútbol mundial en un comunicado.

Las entradas se venderán "según el principio de primero en llegar, primero en ser atendido" y hasta el final de la competición, el 19 de julio. Se irán "poniendo entradas a la venta de forma progresiva, incluso, en ocasiones, para partidos que se disputan el mismo día", precisó la FIFA.

Mark your calendars! Last Minute Sales for #FIFAWorldCup tickets begin April 1!



🗓️ Wednesday, April 1



⏰ 11AM ET/5PM CET



🎟️Tickets are available now on a first-come, first-served basis while supplies last. All ticket sales are final. Terms apply. — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) March 25, 2026

Durante la única fase de venta de selección aleatoria, en enero y febrero, se vendieron más de un millón de entradas, frente a más de 500 millones de solicitudes, según la entidad.

Los aficionados que deseen comprar boletos para el Mundial en esta etapa, deberán contar al igual que en fases anteriores con una cuenta en la página de FIFA, misma que será necesaria para poder llevar a cabo este proceso. A través del enlace fifa.com/tickets se podrá llevar a cabo este proceso a partir del próximo 1 de abril.

Polémica por entradas

En total, deberían venderse alrededor de siete millones de entradas, si se tienen en cuenta los aforos de los 16 estadios de la competición, que se celebrarán en Estados Unidos, Canadá y México.

La venta de entradas ha provocado polémica, ya que la FIFA ha sido acusada de ofrecerlas a precios exorbitantes, en contra de las promesas hechas cuando se adjudicó el torneo a los tres países organizadores.

La Organización de Aficionados Europeos (FSE) anunció el martes que demandó a la FIFA ante la Comisión Europea para que renuncie a sus procedimientos de compra "opacos y desleales".