Murió Noelia Castillo tras recibir eutanasia: La joven española de 25 años que quedó parapléjica y no quiso sufrir más

26/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Noelia Castillo Ramos recibió la eutanasia en España tras una ardua batalla de dos años con la justicia para que pueda acceder a su solicitud de una muerte digna. La joven de 25 años que había quedado parapléjica no quiso sufrir más y murió este jueves.

Murió Noelia Castillo tras recibir la eutanasia

Noelia Castillo Ramos murió este jueves 26 de marzo a los 25 años tras haber recibido la eutanasia en el centro sociosanitario Sant Camil de Sant Pere de Ribes, en la ciudad de Barcelona. Ello, tras dos años de sufrimiento físico y emocional.

La joven catalana estuvo acompañada por sus padres y toda su familia, aunque su deseo final previo a morir era estar sola en la habitación. Allí su muerte asistida se llevó a cabo mediante una sedación intravenosa.

Su fallecimiento se enmarca tras una batalla legal de casi dos años, que empezó cuando Noelia solciitó en abril de 2024 a la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña la autorización a una muerte digna, medida la cual le fue concebida después de 3 meses por unanimidad, pero sobre la cual su padre no estaba de acuerdo y realizó una serie de recursos judiciales lo que terminó por prolongar el proceso durante 20 meses.

De esta forma la joven se ha convertido en la persona más joven que recibe la eutanasia en España, desde que la ley de muerte asistida que se empezó a aplicar desde el 2021, un periodo en el que casi 500 personas la han recibido en Cataluña.

Además, se convirtió en la sexta paciente que recibe la autorización con un diagnóstico de enfermedad mental, lo que evidencia la complejidad de este caso que ya se ha abordado en diversos medios de comunicación del planeta.

Cabe indicar que horas antes de que reciba la eutanasia, el Juzgado de Barcelona rechazó un recurso de último momento que había presentado su padre para frenar su decisión. A través de abogados cristianos solicitó que se analizara el procedimiento y que la joven fuera sometida a un tratamiento psiquiátrico.

¿Por qué tomó esta decisión?

Noelia Castillo Ramos arrastraba una vida difícil desde niña. De acuerdo al medio español El País creció en el seno de una familia marcada por las adicciones y problemas de salud mental. A ello se sumó que pasó gran parte de su infancia y adolescencia en centros de menores.

En 2022, fue víctima de abuso grupal. El 4 de octubre de ese año tras consumir drogas se lanzó del quinto piso de un edificio y quedó parapléjica. Estar sumergida en ese contexto la llevó a solicitar a la eutanasia.

Fue así que tras acceder a la eutanasia, la joven española Noelia Castillo falleció a los 25 años tras luchar dos años con la justicia por tener una muerte digna para evitar sufrir más tras quedar parapléjica.