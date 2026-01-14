Donald Trump asegura que relación con Delcy Rodríguez es buena: "Es una persona estupenda"

14/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró este miércoles 14 de enero con respecto a su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez. El jefe de estado indicó que sostuvo una conversación vía telefónica con ella y que cada vez la relación con el país sudamericano es mejor.

Conversación fue productiva

Frente a los medios en la oficina Oval de la Casa Blanca, el líder del Partido Republicano manifestó que la comunicación que tuvieron temprano y que esta le dejó buenas sensaciones. Aunque no mencionó su nombre, señaló que es su secretario de Estado quien está en frecuente contacto con ella.

"Tuvimos una gran conversación hoy. Es una personas estupenda, a que me refiero, hemos trabajado muy bien con ella. Marco Rubio está en contacto. Yo hablé con ella esta mañana. Tuvimos una llamada, una llamada larga, hablamos de muchas cosas, y creo que nos estamos llevando muy bien con Venezuela", precisó Trump.

🇺🇸🇻🇪 | LO ÚLTIMO: Trump sobre Delcy Rodríguez:



"Tuvimos una larga llamada con ella hoy. Es una persona estupenda. Nos estamos llevando muy bien con Venezuela". pic.twitter.com/hX1Nb4lGRr — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 14, 2026

Con respecto a Diosdado Cabello, el jefe de gobierno estadounidense mencionó que desconoce el grado jerárquico que tiene dentro del gobierno venezolano. "No sé quién es ese número dos, conozco a la número uno", en referencia a que Delcy Rodríguez es la que está actualmente a cargo del poder en esta nación.

Este miércoles la presidenta de Venezuela también se pronunció por primera vez ante la prensa tras la detención de Nicolás Maduro, aunque sin dar espacio para responder preguntas. "Venezuela se abre a un nuevo momento político que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica", expresó.

Trump comentó sobre crisis en Irán

Un tema al que no ha sido ajeno el inquilino de la Casa Blanca es la protesta ciudadana en Irán, a causa de la devaluación de su moneda. Sobre las muertes que se reportaban en la nación persa, expresó que las presiones ejercidas sobre Teherán han logrado que las ejecuciones cesen.

De acuerdo a la agencia Europa Press, el mandatario fue informado de que los actos violentos por parte del gobierno liderado por el ayatola Alí Jameneí han cesado. "Me han dicho que las muertes en Irán están parando. Han parado y que no hay planes de ejecuciones", sostuvo.

