Donald Trump cierra la puerta al diálogo con Irán y anuncia que "la ayuda está en camino"

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje contundente a los manifestantes iraníes y al régimen de Teherán, cerrando cualquier posibilidad de diálogo en medio de la represión que ya ha dejado miles de muertos, marcando así un giro hacia una muy posible confrontación directa.

"Patriotas iraníes, sigan protestando, tomen el control de sus instituciones. La ayuda está en camino", escribió.

Trump confirmó que ha cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos de manifestantes. La decisión se produce tras más de dos semanas de protestas en varias ciudades de Irán, con un saldo de al menos 1.850 muertos y más de 16.000 detenidos, según la Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos (HRANA).

Además, el propio régimen iraní reconoció por primera vez unas 2.000 muertes, aunque buscó desviar la culpa de las mismas a "agentes externos" de la violencia.

Escalada de tensión

El mensaje de Trump llega en un contexto de máxima presión sobre Teherán. El mandatario anunció además aranceles del 25% a los países que comercien con Irán, buscando aislar aún más al régimen, uno de los principales exportadores de petróleo de la región. China y Rusia reaccionaron con críticas, calificando las amenazas militares de Washington como "inaceptables".

Por su parte, el jefe de seguridad nacional de Irán, Ali Larijani, respondió llamando a Trump "asesino del pueblo iraní" y acusó también al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Las Fuerzas Armadas de Israel aseguraron estar preparadas "de forma defensiva", aunque calificaron las protestas como un asunto interno iraní.

Bloqueo informativo

La represión ha sido acompañada por un bloqueo nacional de internet, que ya supera cinco días, según el grupo NetBlocks. Esto ha dificultado confirmar el número real de víctimas y ha limitado la difusión de imágenes y testimonios.

Sin embargo, el medio internacional CNN logró contactar con algunos testigos durante breves restablecimientos de las comunicaciones, quienes describieron escenas de violencia y hospitales colapsados.

Advertencia a ciudadanos estadounidenses

En paralelo, Trump aconsejó a los ciudadanos de Estados Unidos que permanecen en Irán que abandonen el país. "Diría que no es una mala idea salir", afirmó, reconociendo que aún no tiene cifras claras sobre el número de muertos, aunque admitió que "todo es mucho, uno ya es demasiado".

El cierre de cualquier vía de diálogo y el anuncio de que "la ayuda está en camino" marcan un punto de inflexión en la relación entre Washington y Teherán. Con miles de muertos, un país incomunicado y acusaciones cruzadas, la crisis iraní se convierte en uno de los mayores desafíos internacionales de este inicio de 2026.