Venezuela: Diosdado Cabello afirma que "se está avanzando" en reabrir embajadas en EEUU

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Tras la llegada de una delegación de funcionarios diplomáticos de EE.UU. a Venezuela el pasado viernes, Diosdado Cabello ha anunciado que "se está avanzando" en la reapertura de las embajadas en ambos países, pero con miras a reguardar a Nicolás Maduro.

El objetivo es "resguardar" a Nicolás Maduro

El ministro de Relaciones Interiores de Venezuela brindó una conferencia de prensa este lunes 12 de enero, donde confirmó que este acercamiento con Washington está motivado por la intención de poder tener "representación consular" que respalde al derrocado presidente y su esposa.

"Eso nos va a permitir tener representación consular para que puedan estar velando por la seguridad y la tranquilidad de nuestro presidente Nicolás Maduro y de Cilia allá en EE.UU.", aclaró.

Cabello recalcó que, lejos del interés por las relaciones comerciales, la restauración de la diplomacia con Estados Unidos tiene a Maduro como objetivo fundamental, pues consideran que él y su esposa Cilia Flores "están secuestrados y no tenemos a nadie".

"No tenemos a nadie, salvo los abogados que no son venezolanos. Les agradecemos lo que están haciendo, pero no lo son", sostuvo el funcionario venezolano.

Por otro lado, el titular del Interior venezolano bajó la guardia momentos después y se refirió a la relación comercial entre Venezuela y Estados Unidos, asegurando que "seguiremos avanzando" en el intercambio de petróleo, tal y como lo anunció Donald Trump.

"Sí le estamos vendiendo petróleo a Estados Unidos, nosotros históricamente lo hemos hecho. Sigamos por este camino, sigamos buscando la calma y la tranquilidad", mencionó.

EE.UU. envió delegación diplomática a Venezuela

El pasado fin de semana, el gobierno de Estados Unidos confirmó a la agencia EFE el envío de una delegación de funcionarios encargados para la evaluación del país de Venezuela en términos diplomáticos.

"El 9 de enero, personal diplomático y de seguridad estadounidense de la Oficina Externa de los Estados Unidos para Venezuela, incluido el Encargado de Negocios John T. McNamara, viajó a Caracas para llevar a cabo una evaluación inicial con miras a una posible reanudación gradual de las operaciones", indicó un funcionario del Departamento de Estado.

Por su parte, Venezuela hizo los propio e informó que iniciarán un proceso exploratorio de carácter diplomático con Estados Unidos, orientado al restablecimiento de las misiones diplomáticas entre ambos países.

Esto a raíz de que reiteraran la denuncia de manera internacional respecto a que su país ha sido "víctima de una agresión criminal, ilegítima e ilegal contra su territorio y pueblo". Aseguraron que la acción militar llevada a cabo el 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro dejó a "civiles y militares" fallecidos.