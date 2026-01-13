Donald Trump protagonizó altercado con trabajador de fábrica automotriz que le lanzó fuerte calificativo

13/01/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Este martes 13 de enero el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llegó hasta la planta de la fábrica automotriz de Ford, para hacer un recorrido por el lugar. Su visita ocurría sin problemas, hasta que un trabajador le lanzó un fuerte calificativo, que provocó su inmediata respuesta que quedó captada en video.

Lo sacó de sus casillas

Mientras el inquilino de la Casa Blanca caminaba por una de las plataformas del Complejo Ford Rouge en Dearborn, en Michigan, un empleado, no identificado le gritó "defensor de violadores", lo que causó su furiosa reacción, diciéndole "jódete" y mostrándole el dedo de en medio antes de continuar su trayecto.

Esta alusión que le expresaron a Donald Trump es en referencia a Jeffrey Epstein y a la lentitud del proceso en el que el nombre del jefe de estado aparecería en varios de los archivos. Como se recuerda, este es un caso de pedofilia que la justicia estadounidense aún no ha logrado resolver.

🤬Gritan a Trump "protector de ped*filos" y así responde pic.twitter.com/LHQxRZgmPp — RT en Español (@ActualidadRT) January 13, 2026

Sobre su visita a la planta de Ford, el mandatario aseguró que su país no necesita el Tratado México-Estados Unidos-Canadá ( T-MEC), pese a que el país de la 'flor de maple' sí. Esta asociación que permitiría la venta entre los tres de vehículos motorizados, no es algo que lo vea como necesario.

"Ni siquiera pienso en el T-MEC, quiero que a Canadá y México les vaya bien, pero el problema es que no necesitamos sus productos. No necesitamos autos fabricados en Canadá, no necesitamos autos fabricados en México. Queremos fabricarlos aquí. Y eso es lo que está sucediendo", aseguró Trump.

Publicación de archivos Epstein

En noviembre del 2025 el líder del Partido Republicano firmó el proyecto de ley que permitía la publicación de los archivos del caso Epstein, en poder del Departamento de Justicia. Los nombres que destacaron en el primer lote ofrecido están los de Bill Clinton, Andrew Mountbatten-Windsor y los músicos Mick Jagger y Michael Jackson.

Uno de los folios contiene información que señala que el magnate financiero le presentó al actual presidente estadounidense a una menor de 14 años en su complejo Mar-a-Lago, en Florida. Este encuentro habría ocurrido en la década del noventa.

