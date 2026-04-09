Ecuador eleva al 100% la tasa a importaciones provenientes de Colombia a partir de mayo

09/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El Gobierno de Ecuador anunció este jueves un endurecimiento de sus medidas comerciales contra Colombia, al elevar al 100% la tasa de seguridad aplicada a las importaciones provenientes del país vecino. La decisión, que entrará en vigor el próximo 1 de mayo, se produce en un contexto de creciente tensión diplomática y representa un golpe directo al intercambio bilateral.

El comunicado oficial

A través del Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones, Quito explicó que la medida responde a la falta de implementación de acciones "concretas y efectivas" por parte de Colombia en materia de seguridad fronteriza.

"El Ecuador se ve en la obligación de adoptar acciones soberanas", señala el documento, que fundamenta el incremento en criterios de seguridad nacional y en la necesidad de proteger a los ciudadanos frente al avance del narcotráfico en la zona limítrofe.

El gobierno ecuatoriano insistió en que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado es una prioridad "innegociable" y que la decisión busca resguardar la integridad del territorio.

Comunicado a la ciudadanía📢



Tasa de seguridad a importaciones desde Colombia pasa al 100%.



🔗 https://t.co/qBUXM5Vwte pic.twitter.com/0ezc6o6YkQ — Ministerio de Producción (@Produccion_Ecu) April 9, 2026

El aumento de la tasa, que pasa del 50% al 100%, tendrá efectos inmediatos en sectores productivos que dependen del flujo de bienes entre ambos países. Colombia es uno de los principales socios comerciales de Ecuador en la región, y el encarecimiento de las importaciones podría afectar rubros como alimentos, manufacturas y productos industriales.

La incertidumbre crece entre empresarios y exportadores, que advierten sobre un posible deterioro de la competitividad y del volumen de intercambio.

Crisis diplomática

La medida se conoce en medio de un deterioro progresivo de la relación bilateral. En los últimos días, Ecuador suspendió las mesas técnicas de diálogo y pausó la designación de su embajador en Bogotá, tras las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro, quien calificó al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas como "preso político" y pidió su liberación.

Quito interpretó esas palabras como una injerencia en asuntos internos y respondió con una nota de protesta formal, además de llamar a consultas a su embajador.

Por su parte, la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aclaró que estos canales de comunicación no se han 'roto' del todo, pero se mantienen en pausa hasta que se restablezcan condiciones de respeto mutuo.

El anuncio de elevar al 100% la tasa de seguridad a las importaciones colombianas marca un nuevo capítulo en la relación entre Ecuador y Colombia, que atraviesa uno de sus momentos más críticos en años recientes.

La decisión refleja tanto la desconfianza política como la voluntad de Quito de ejercer presión económica en medio de un escenario diplomático enrarecido. La reacción oficial de Bogotá aún está pendiente, mientras empresarios y analistas advierten sobre el impacto que esta medida tendrá en el comercio regional.